شرایط هاکی گلستان نسبت به گذشته دچار افول شده است/ نبود حمایت مالی از هاکی

نوید طاهری راد در گفتگو با خبرنگار مهر ادامه داد: هاکی گرگان، در سال های گذشته همیشه جزو چهار تیم برتر کشور بوده است، این شهر پر بوده از نام هایی که هر کدام در سال های مختلف در تیم ملی خوب درخشیده اند.

وی با بیان این که از سوی مسئولین اداره ورزش و جوانان استان و شهرستان مورد تجلیل قرار نمی گیرد گفت: حمایت مسئولین از ما باعث دلگرمی بیشتر و تلاش بیشتر ما در تیم ملی می شود، متاسفانه از سال گذشته که در رقابت های هاکی سالنی جام ملت های آسیا مقام قهرمانی را همراه تیم ملی به دست آوردیم هنوز هیچ تجلیلی از من نشده است.

وی بیان کرد: من به عشق ورزش و شهرم تمام تلاشم را خواهم کرد اما یک ورزشکار ملی پوش با همین حمایت ها است که سختی های تیم ملی برایش شیرین می شود، مسئولین باید توجه بیشتری به قهرمانان ملی خود داشته باشند.

طاهری راد که به عنوان تنها نماینده از گلستان در تیم ملی حضور دارد خاطر نشان کرد: به تازگی از اردوی ششم که به مدت 5 روز در تهران برگزار شد برگشته ام، مسابقات هاکی چمن غرب آسیا از اواخر بهمن ماه شروع می شود و امیدوارم بتوانیم نتایج خوبی در آن بازی ها به دست آوریم و نماینده شایسته ایی از استان در تیم ملی باشم.

وی در مورد مصدومیتش گفت: خدا را شکر در حال حاضر مشکلی ندارم و با تمریناتی که انجام می دهم خودم را به حداکثر آمادگی خواهم رساند.

وی در مورد دعوت نشدن مهران علاقی کاپیتان تیم ملی هاکی چمن گفت: مهران شرایط خوبی دارد، اما به هر حال نظر مربیان است و باید به آن احترام گذاشت.

طاهری ادامه داد: هاکی گرگان بازیکنان خوبی دارد، همان طور که در سال های گذشته 4 بازیکن هم زمان در تیم ملی داشتیم، شاید الان جای خیلی های دیگر هم در تیم ملی از گرگان خالی باشد ولی در حال حاضر من به عنوان تنها نماینده از گلستان گلستان و گرگان سهمیه هاکی گرگان را حفظ کرده ام.

وی که آقای گل ایران و افتخار آورترین بازیکن هاکی گلستان است تصریح کرد: ما بیشتر در استان هاکی داخل سالن را کار می کنیم، در صورتی که هاکی چمن در دنیا بیشتر به رسمیت شناخته شده است، در حال حاضر هم چمن اختصاصی برای این رشته نداریم.

بازیکن گلستانی تیم ملی هاکی بیان کرد: در بعضی از شهر ها چمن اختصاصی دارند، اما روی همین چمن فوتبال یا راگبی بازی می شود، اگر زمین مخصوص را داشته باشیم شرایط ما در هاکی چمن خیلی بهتر می شود، ما استعداد های خوبی در هاکی داریم، همین استعداد اگر در هاکی چمنی آموزش ببینند و کار کنند عالی می شود.

وی گفت: به دلیل نداشتن زمین چمن و یخ، فعالیت های هاکی ایران و شهر های آن بیشتر به سمت هاکی سالنی رفته است و در هاکی سالن هم خیلی خوب فعالیت کرده ایم زیرا هاکی سالنی ما قهرمان آسیاست، اما هاکی المپیک هاکی چمنی است.

طاهری اظهار کرد: در رقابت های آسیایی چمن که در هنگ کنگ شرکت کردیم ما فرصت کمی برای آمادگی داشتیم اما خیلی خوب کار کردیم و توانستیم همان سال اولین مدال آسیایی هاکی چمن را به دست آوریم، ما قهرمان دور قبل را شکست دادیم و در چهار تیم قرار گرفتیم. همین روحیه تیم را بالا برد.

وی ادامه داد: در بازی رده بندی، 70 دقیقه آن قدر فشار آوردیم که توانستیم برنز این رقابت ها در اولین حضور، مال خود کنیم. در آن دوره ما سه بازیکن و دو مربی از گلستان در تیم ملی داشتیم.

نوید طاهری راد در پایان با اشاره به نبود تبلیغات این رشته ورزشی در رسانه ها گفت: هاكي موفقيت هاي خوبی دارد اما جايگاه رسانه‌اي مطلوبي به دست نياورده است، همين باعث می شود بخش خصوصي در حمايت بيشتر از این رشته کمی عقب نشینی کند.

بازیکن گلستانی تیم ملی هاکی گفت: من يك فصل در رقابت های ليگ كشور، در نقده بازی می کردم، نقده شهر كوچكي است، اما براي يك بازي هاكي كلي بنر داخل شهر مي‌زدند به طوري كه همه شهر مي‌دانستند امروز قرار است مسابقه هاكي در آن برگزار شود، این مساله به پیشرفت هاکی کمک زیادی خواهد کرد.