رابطه سرمای هوای فارس با خشکی دریاچه ها/ اختلاف دمای شب و روز حاکی از کویری شدن فارس است

به گزارش خبرنگار مهر از شیراز، طی یکی دو سال اخیر هوای استان فارس و به ویژه شهر شیراز در فصول پاییز و زمستان با سرمایی مواجه بود که تا پیش از این مردم کمتر با آن مواجه می شدند.

طی یکی دو روز اخیر هوای شیراز به منفی شش درجه نیز رسید و در برخی شهرستانها نیز منفی 12 درجه نیز گزارش شده است.

کارشناسان یک نوع ارتباط معنا داری را بین خشکی دریاچه های استان فارس و سرمای یکی دو سال اخیر استان می دانند به این صورت که با خشک شدن دریاچه های فارس اقلیم استان نیز به سوی کویری شدن پیش رفته و در نتیجه با سرمای زیاد هوا در شب و گرما در روز مواجه هستیم.

یک کارشناس حوزه محیط زیست در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون سرد شدن بیش از حد هوای استان فارس گفت: سرد شدن بیش از حد هوا ناشی از تغییر اقلیم در این استان است.

علمدار علمداری با بیان اینکه خشک شدن دریاچه های استان در این امر تاثیر گذاشت که هوای استان شبیه هوای کویر شود، بیان کرد: یکی از شرایط اصلی ورود کویر به استان گرمای هوا در روز و سرمای شدید در شب است.

وی با اظهار نگرانی از ورود کویر به این استان بیان کرد: وجود دریاچه در استان فارس در گذشته باعث تعادل آب و هوایی در استان می شد اما با خشکی دریاچه ها شرایط آب و هوایی تغییر کرده است.

این کارشناس حوزه محیط زیست ادامه داد: در گذشته با تبخیر و رطوبتی که با وجود دریاچه های استان ایجاد می شد وضعیت آب و هوا در فارس متعادل بود اما با بحرانی شدن دریاچه ها وضعیت اقلیمی این استان کویری شده است.

علمداری با اظهار نگرانی از اختلاف دمای روز و شب در این استان گفت: این امر نشان دهنده وجود نشانه های ورود اقلیم کویری به استان است و زنگ خطر هم اکنون به صدا در آمده است.

وی با اشاره به شرایط اسف بار دریاچه های استان بیان کرد: از بین رفتن دریاچه های این استان ناشی از عدم مدیریت منابع آب و توسعه بی رویه کشاورزی است.

این کارشناس حوزه محیط زیست با بیان اینکه دریاچه های استان به شوره زار تبدیل شده، بیان کرد: هر سال وضعیت دریاچه های استان بدتر می شود به گونه ای که در سال گذشته برخی از دریاچه های فارس در این فصل آبدار بود اما در سال جاری دریاچه ها کاملا خشک است.

علمداری افزود: در سال گذشته دریاچه طشک و دریاچه ارژن در این فصل تا حدودی آبدار بودند اما هم اکنون اینگونه نیست و تمام دریاچه ها به شوره زار تبدیل شده است.

وی بر لزوم اختصاص حقابه دریاچه های استان تاکید کرد و اظهار داشت: در سال جاری با توجه به خشک بودن دریاچه های استان عمق فاجعه آنقدر زیاد است که باید هر چه سریعتر برای برون رفت از این بحران چاره اندیشی کرد.

این کارشناس حوزه محیط زیست ادامه داد: در سالهای گذشته صدها هزار پرنده یا حدود 200 گونه پرنده مهاجر به این استان مهاجرت می کردند اما در حال حاضر دیگر خبری از این پرندگان نیست و فقط پرنده های بومی در اطراف دریاچه ها هستند.

علمداری با اظهار نگرانی از ایجاد اختلال در سیستم حیاتی طبیعت افزود: با خشک دریاچه ها و عدم مهاجرت پرندگان حیات زیستگاه ها نیز با بحران روبه رو شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت دریاچه بختگان گفت: وسعت این دریاچه به بیش از 150 هزار هکتار می رسید اما با خشک شدن این دریاچه شرایط به گونه ای شده که زندگی مردم منطقه نیز به مشکل برخورد کرده است.

این کارشناس حوزه محیط زیست بر لزوم اختصاص حقابه دریاچه بختگان تاکید کرد و ادامه داد: باید هرچه سریعتر حقابه دریاچه اختصاص یابد در غیر این صورت با پیشروی گنبدهای نمکی و همچنین بلند شدن نمک از بستر دریاچه مشکلات زیادی به وجود می آید.