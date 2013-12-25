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۴ دی ۱۳۹۲، ۹:۲۴

هوای فارس سردتر می شود/ احتمال بارندگی در هفته آینده

هوای فارس سردتر می شود/ احتمال بارندگی در هفته آینده

شیراز – خبرگزاری مهر: مدیر کل هواشناسی استان فارس گفت: هوای این استان سردتر می شود.

عبدالکریم جامع در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طی چند روز گذشته هوای این استان سرد شده به گونه ای که در شیراز دمای هوا به منفی شش درجه هم رسیده است.

وی ادامه داد: شهرستانهای آباده، بوانات و خرمبید به ترتیب با منفی 14، منفی 12 و منفی 13 سردترین شهرستانهای این استان است.

مدیر کل هواشناسی استان فارس اظهار داشت: البته در سالهای گذشته سردی هوا در شهرستانهای مذکور به منفی 25 درجه هم رسیده است.

وی با بیان اینکه کاهش دما در این استان طی چند روز آینده همچنان ادامه دارد، بیان کرد: در سال زراعی جاری میزان بارندگی در این استان نسبت به سال گذشته نرمال بوده است.

جامع تصریح کرد: احتمال اینکه هفته آینده شاهد بارشهای مناسبی در این استان باشیم، وجود دارد.

کد مطلب 2201918

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