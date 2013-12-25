145 نفر در منطقه زنجانرود باسواد شده اند

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر احمدی افزود: در صورت اراده جدی و حضور کلیه بی سوادان و نوسوادان در کلاس های در س، برای انسداد و ریشه کنی بی سوادی در منطقه ،آمادگی کامل داریم .در راستای عمل به فرمان امام خمینی (ره) در ریشه کنی بی سواد ی گام های موثرتری برخواهیم داشت.

وی اظهار داشت: هفته سواد آموزي از يك دي ماه آغاز و تا هفتم دي ماه همزمان با سالروز تاسيس نهضت سواد آموزي به فرمان معمارکبیر انقلاب اسلامی ، حضرت امام خميني (ره) ، نامگذاری شده است.

رئیس اداره آموزش و پرورش زنجانرود گفت: مسئولان کشور تاکید فراوانی در ریشه کنی و انسداد بی سوادی دارند گفت : ما برحسب وظیفه ملی و دینی خود ، در راستای عمل به فرمان امام راحل و تحقق منویات رهبر معظم انقلاب در ریشه کنی بی سواد ی گام های موثرتری برخواهیم داشت.

احمدی تاکید کرد: با بسیج کردن نیروهای آموزشی و همکاران نیروهای ستادی و نیز بهره گیری ازکلیه ظرفیت های آموزش و پرورش منطقه گام های خوبی در ریشه کنی بیسوادی برداشتیم.



وی به برخی از فعالیت ها انجام شده طی شش ماه گذشته اشاره کرد و گفت : تشکیل ستاد جذب در اداره ، برگزاری جلسات متعدد با بخشداری ، دهیاران و شورا های اسلامی روستا ها ، نشست با کارشناسان ، مدیران مجتمع ، بهره مندی از ظرفیت های کلاس های آموزش خانواده و در جلسات مختلف شورای اداری بر برنامه ریزی مناسب جهت حضور کلیه بی سوادان در کلاس های درس، تاکید شده است.



رئیس آموزش و پرورش زنجانرودهمکاری دستگاه ها و برخی شخصیت ها را در جذب بی سوادان بسیار با اهمیت دانست وافزود : با توجه به نقش تاثیرگذار شخصیت های مذهبی، ائمه جمعه و جماعت و رسانه های گروهی استان در بیان اهمیت سواد آموزی، می توان در تشویق افراد بی سواد و کم سواد برای شرکت در کلاس های درس ، اقدامات ارز نده ای انجام داد.

ريشه كني بي سوادي ، نه يك وظيفه اداري بلكه يك تكليف شرعي است

معاون سواد آموزي اداره كل آموزش وپرورش استان زنجان گفت: سواد آموزی نه یک وظیفه اداری بلکه یک تکلیف شرعی است و باید به این امر بسیار مهم توجه شود.

سرداری تاکید کرد: هفتم ديماه سالروز تاسيس نهضت سواد آموزي به فرمان حضرت امام خميني(ره) در سال1358 تشکیل شد.

وی با اشاره به تاكيدات مقام معظم رهبري مبني بر تكليف تمامي دستگاههاي كشور براي ياري رساندن به آموزش وپرورش درريشه كني بيسوادي، نقش صدا وسيمارا در فرهنگ سازي وترغيب بي سوادان براي سواد آموزي مهم و ويژه خواند و افزود: استان زنجان در انسداد ورودي بيسوادي ،رتبه ي اول كشوري را داراست و در عرصه ي سوادآموزي نيز توانسته است و با باسواد نمودن 6/92 درصد از بي سوادان 10 تا 49 سال،بالاتر از ميانگين كشوري قرار گيرد.

معاون سوادآموزي استان از مدير كل صداوسيما درخواست همكاري و همراهي بيش از پيش اين مجموعه تاثير گزار را در تحقق مطالبات مقام معظم رهبري در به صفر رساندن بي سوادي تا پايان برنامه توسعه پنجم خواستار شد.

مدير كل صدا وسيماي مركز زنجان ، استان را جزو دستگاههاي پيشرو وموفق در سطح كشور یاد كرد واظهار داشت: ما وظيفه خود مي دانيم كه به عنوان رسانه ملي به يك كار وخواسته ملي كمك نماييم ودر اين زمينه نيز ورود جدي خواهيم داشت.

صفری پيشرفتهاي حاصله در زمينه سواد آموزي را ، حاصل نظام بابركت انقلاب اسلامي عنوان كرد و افزود: مي توان با توليد برنامه هاي مشاركتي واختصاص زمان هايي ويژه براي آموزش قشر خاصي از بي سوادان به امر ريشه كني بي سوادي كمك كرد.