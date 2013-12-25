270 هزار خانوار زنجاني از نعمت گاز طبیعی برخوردارند

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید عسگريان ، خانوارهاي برخوردار از گاز طبيعي در روستاهاي گازدار را 36 هزار و 765 خانوار روستايي با 181 هزار و 537 نفر جمعيت اعلام كرد وافزود: در حال حاضر با توجه به ضريب نفوذ بيش از 7/98 درصدي گاز طبيعي در مناطق شهري، بيشترين متقاضيان اشتراك پذيري گاز خانگي را ساكنان روستايي تشكيل مي دهند.

وی حداكثر زمان اشتراك پذيري را چهار روز اعلام كرد و گفت: مشتري مداري، تكريم ارباب رجوع و سرعت در كار از اولويت برنامه هاي شركت گاز استان زنجان است.

مدیر عامل شرکت گاز استان زنجان با اعلام اينكه استان زنجان شامل 21 شهر، 8 شهرستان و 908 روستا است افزود: به همت كاركنان خدوم اين شركت در حال حاضر 19 شهر و 206 روستاي استان بهره مند از گاز طبيعي هستند كه گازرساني براي يك شهر و 101 روستاي استان؛ تداوم دارد.

عسگریان با اشاره به اينكه در حال حاضر 44 درصد جمعيت روستايي استان از نعمت گاز طبيعي بهره مند هستند افزود: با وجود تمام مشكلات و تحريم ها، همانطور كه از برنامه اصلي خود در سال گذشته؛ عقب نمانده ايم؛ با برنامه ريزي هاي انجام شده؛ تمام تلاش خود را براي بهره مندي هر چه بيشتر خانوارهاي روستايي استان؛ به كار مي بريم.

وظیفه اصلی اوقاف ترویج فرهنگ ثقلین است

مدیرکل اوقاف زنجان گفت: یکی از اساسی ترین وظیفه اوقاف و امور خیریه ، ترویج فرهنگ ثقلین است.

مدیرکل اوقاف و امورخیریه استان زنجان در راستای فرمایش رهبرمعظم انقلاب گفت:7 هزار نفر حافظ قرآن در استان زنجان توسط اوقاف و امور خیریه استان زنجان تربیت شده است.



در این نشست حجت السلام باقری با اشاره به اینکه یکی از اساسی ترین وظایف اداره اوقاف و امور خیریه ، ترویج فرهنگ ثقلین است و هر اقدامی در رابطه با وقف انجام شود در راستا ی ترویج فرهنگ ثقلین می باشد،افزود: ازدیگر کارهای اداره اوقاف، شناسایی و احیای موقوفات است.



وی با یاد آوری فرمایش رهبرمعظم انقلاب که درجمع مسئولان سازمان اوقاف فرموده اند:من به شما،حفظ،احیاوبهره وری و مصرف عوایدموقوفات در نیات واقفین خیراندیش را آرزو می کنم.افزود:رسیدگی به امور وقف و امامزادگان از شئونات ولی امر مسلمین است.



حجت السلام باقری در این نشست با ارائه گزارشی از فعالیتهای اداره اوقاف استان درسالهای اخیراز ائمه جمعه خواست تا مسائل و مباحث مربوط به وقف را تبلیغ کنند وائمه جمعه نیز آمادگی خود را دراین راستا اعلام کردند.