برودت هوا مدارس همدان را تعطيل كرد/ هواي شهر همدان آلوده نيست

به گزارش خبرنگار مهر، بارش بي سابقه برف در آخرين روز هاي پاييز در همدان و پس آن وقوع سرما در دو هفته اخير موجب شده است مردم استان همدان شبهاي بسيار سردي را تجربه كنند.

پس از اينكه شهر همدان در روز گذشته با تجربه دماي 18 درجه سانتيگراد سردترين شب سال را سپري كرد،و بر اساس پيش بيني ها اين سرما هوا همچنان تا پايان هفته جاري ادامه خواهد يافت اين امر موجب شد مدارس پيش دبستاني وابتدايي برخي نواحي استان در امروز تعطيل شود.

مسئول روابط عمومي سازمان آموزش و پرورش همدان در گفتگو با مهر با اعلام اين خبر عنوان كرد: مدارس پيش دبستاني، دبستاني در نواحي يك و دو شهر همدان، بهار،لالجين، كبودرآهنگ، گل تپه، قهاوند، رزن، سردرود و قره درجزين در شيفت صبح امروز تعطيل است.

اما علي رغم سرماي هوا در همدان پديده وارونگي دما در شهر همدان كمرنگ بوده است.

كارشناس كنترل آلودگي مركز بهداشت همدان در اين خصوص به مهر گفت: هواي شهر همدان آلوده نيست و ميزان ذارت آلوده كننده هوا در شهر همدان بالا نيست.

مهدي خدابخشي با اشاره به اينكه ميزان برخي ذرات معلق در هوا در شهر همدان بالاتر ازميزان استاندارد را نشان مي دهد، عنوان كرد: همدان شهري صنعتي نيست و به همين دليل آلودگي صنايع مجاور آن بر شهر تاثير نمي گذارد و بيشترين آلودگي از سوي خودروها در همدان به وقوع مي پيوندد.

وي اذعان داشت: وزش باد و كوهستاني بودن شهر موجب شده شاهد آلودگي خطرناك هوا در همدان در زمستان ها نباشيم و اكنون هوا آلودگي شيميايي ندارد.

براساس پيش بيني اداره كل هواشناسي همدان، در چهار روز آينده جوی نسبتا آرام در استان همدان حاكم خواهد بود و تداوم سرمای هوا تا روز پنج شنبه همچنان ادامه داشته در برخی نقاط استان مه صبحگاهی و وزش باد به وقوع خواهد پيوست.

دماي شب گذشته شهر همدان به 17 درجه سانتيگراد زير صفر رسيد.