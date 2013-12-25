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۴ دی ۱۳۹۲، ۸:۴۴

احمدی:

سپاهان و فدراسیون درباره ملی‌پوشان توافق می‌کنند/ اختلاف کی‌روش و کرانچار به من مربوط نیست

سپاهان و فدراسیون درباره ملی‌پوشان توافق می‌کنند/ اختلاف کی‌روش و کرانچار به من مربوط نیست

اصفهان – خبرگزاری مهر: دروازه‌بان ملی‌پوش تیم سپاهان گفت: باشگاه سپاهان و فدراسیون فوتبال در زمینه در اختیار گذاشتن بازیکنان ملی‌پوش برای اردوی تیم ملی با یکدیگر توافق می‌کنند و این مسئله به ما ربطی ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، رحمان احمدی شامگاه سه‌شنبه در جمع خبرنگاران رسانه‌های گروهی در مورد کلین‌شیت‌های اخیر و بسته نگه داشته شدن دروازه تیم سپاهان در بازی‌های اخیر اظهار داشت: برای من موفقیت تیم سپاهان از اهمیت بسیاری برخوردار است و امیدوارم که روند پیروزی‌های تیم سپاهان ادامه داشته باشد.

وی ادامه داد: همه دیدند که ما در نیم‌فصل نخست لیگ برتر و در 3 بازی گلی دریافت نکردیم اما متاسفانه در این بازی‌ها از فرصت‌های خود استفاده نکرده و پیروز نشدیم اما این اتفاق در دو بازی اخیر صورت نگرفته و ما توانستیم به پیروزی برسیم.

دروازه‌بان ملی‌پوش تیم سپاهان با اشاره به اهمیت برد برای تیمش در بازی‌های آینده گفت: برای من پیروزی تیم سپاهان از هر چیزی بیشتر اهمیت دارد.

وی با بیان اینکه مسائل مطرح شده بین کرانچار و کی‌روش در حیطه اختیارات من نیست، گفت: من با باشگاه سپاهان قرارداد دارم و مسئولان فدراسیون و باشگاه باید در این زمینه با یکدیگر توافق کنند و ممکن است باشگاه با فدراسیون توافق کند و ممکن است این اتفاق صورت نگیرد.

دروازه‌بان تیم سپاهان خاطرنشان کرد: در حال حاضر تلاش می‌کنم که خوب تمرین کنم و عملکرد خود را بهبود بخشم و سایر مسائل به باشگاه سپاهان و فدراسیون فوتبال باز می‌گردد.

 

 

کد مطلب 2201947

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