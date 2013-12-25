تخصیص 10 میلیارد ریال برای توسعه کشاورزی استان بوشهر/ میگوی استان نیازمند توجه بیشتر

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عوضپور سهشنبهشب در نشست استاندار بوشهر با مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه کشاورزی کشور اظهار داشت: استان بوشهر دارای ظرفیت بالایی در بسیاری از حوزههای کشاورزی است که باید از این پتانسیل نهایت بهره را ببریم.
وی افزود: سال گذشته از ظرفیت صندوق حمایت از توسعه کشاورزی استان استفاده خوبی شد و با وجودی که تسهیلات بدموقع ابلاغ شد ولی توانستیم جهش 12 پلهای داشته باشیم.
معاون برنامهریزی استاندار بوشهر خاطرنشان کرد: هماکنون استان بوشهر از نظر ظرفیتهای کشاورزی در کشور ششم هستیم و در چند سال اخیر رشد بسیار خوبی داشتهایم.
عوضپور تصریح کرد: فعالیت صندوق حمایت از کشاورزی در استان خوب بوده و اگر این صندوق فعالتر شود و حمایت بیشتری از فعالان کشاورزی داشته باشد شاهد رونق کشاورزی خواهیم بود.
میگوی استان بوشهر نیازمند توجه بیشتر است
وی با اشاره به ظرفیت استان در حوزه آبزیپروری گفت: میگوی استان با توجه به کیفیت بالایی که دارد نیازمند توجه بیشتر است و استان بوشهر از نظر میگو در واقع خاصترین استان کشور است.
عوضپور ابراز داشت: با توجه به ظرفیتهایی که در حوزه آبزیپروری داریم به ویژه با داشتن پژوهشکده میگو میتوانیم به پیشرفت بیشتری برسیم.
وی از تخصیص 10 میلیارد ریال برای توسعه کشاورزی استان بوشهر خبر داد و افزود: امسال تاکنون 10 میلیارد ریال برای حمایت از کشاورزی استان تخصیص دادهایم که امیدوار هستیم روز به روز شاهد بهبود وضعیت کشاورزی استان باشیم.
معاون استاندار بوشهر بیان کرد: بهترین راهکار برای تقویت بخش کشاورزی در واقع تقویت صندوق توسعه کشاورزی است و انتظار داریم این صندوق در شهرستانهای استان نیز گسترش یابد.
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