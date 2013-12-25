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۴ دی ۱۳۹۲، ۸:۱۸

سالاری:

لزوم توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی در استان بوشهر/ راه‌اندازی صندوق‌ حمایت کشاورزی در شهرستان‌ها

لزوم توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی در استان بوشهر/ راه‌اندازی صندوق‌ حمایت کشاورزی در شهرستان‌ها

بوشهر - خبرگزاری مهر: استاندار بوشهر بر لزوم توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی در استان بوشهر تاکید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری سه‌شنبه‌شب در نشست با مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه کشاورزی کشور اظهار داشت: توسعه استان در همه عرصه‌ها و استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌ها موجود از اساسی‌ترین برنامه‌های مدیریت ارشد استان است.

وی افزود: استفاده از ظرفیت‌های دریا و آبزی‌پروری، استفاده از ظرفیت‌های کشاورزی و همچنین نفت و گاز از مهم‌ترین محورهای توسعه استان است و در این مسیر تلاش می‌کنیم.

استاندار بوشهر با اشاره به تلاش‌های صندوق حمایت از توسعه کشاورزی خاطرنشان کرد: صندوق حمایت تاکنون اقدامات خوبی انجام داده و به ویژه در استان بوشهر فعالیت چشمگیری داشته که البته انتظار داریم سرمایه این صندوق در استان افزایش یابد تا میزان خدمات صندوق افزایش یابد و گستره فعالیت‌های آن بیشتر شود.

راه‌اندازی صندوق‌ حمایت از توسعه کشاورزی در شهرستان‌ها

سالاری بر لزوم راه‌اندازی صندوق‌ حمایت از توسعه کشاورزی در شهرستان‌های استان تاکید کرد و یادآور شد: راه‌اندازی این صندوق در شهرستان‌ها امری لازم است و موجبات رونق بیش از پیش کشاورزی در استان می‌شود.

وی بیان کرد: راه‌اندازی صندوق‌های تخصصی در شهرستان‌ها گامی ارزشمند در کیفیت‌بخشی به فعالیت‌های کشاورزان و ارائه تسهیلات کم‌بهره به این قشر است.

استاندار بوشهر بر لزوم توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی در استان بوشهر تاکید کرد و گفت: هم‌اکنون وضعیت بسته‌بندی محصولات کشاورزی مطلوب نیست و این مسئله موجبات رکود در صادرات محصولات شده و به ویژه در توسعه صنایع تبدیلی خرما باید اقدامات لازم انجام شود.

ظرفیت‌های استان در بحث میگو چندین برابر ظرفیت فعلی است

سالاری گفت: با توسعه صنایع تبدیلی شاهد بهبود عرضه محصولات در بازار کشورهای هدف خواهیم بود و این مهم موجب رشد و اعتلای کشاورزان می‌شود.

وی اضافه کرد: در بحث میگو ظرفیت‌های استان چندین برابر ظرفیت فعلی است و باید از ظرفیت و پتانسیل موجود استفاده کنیم و سطح کمی و کیفی این محصول را بالاتر ببریم.

استاندار بوشهر افزود: صندوق حمایت از توسعه کشاورزی باید نقش اثرگذار خود را پررنگ‌تر کند و به ویژه در شهرستان‌های مستعد انتظار داریم شاهد حضور بیشتر و موثرتر این صندوق باشیم.
 

کد مطلب 2201953

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