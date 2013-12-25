به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری سه‌شنبه‌شب در نشست با مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه کشاورزی کشور اظهار داشت: توسعه استان در همه عرصه‌ها و استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌ها موجود از اساسی‌ترین برنامه‌های مدیریت ارشد استان است.

وی افزود: استفاده از ظرفیت‌های دریا و آبزی‌پروری، استفاده از ظرفیت‌های کشاورزی و همچنین نفت و گاز از مهم‌ترین محورهای توسعه استان است و در این مسیر تلاش می‌کنیم.

استاندار بوشهر با اشاره به تلاش‌های صندوق حمایت از توسعه کشاورزی خاطرنشان کرد: صندوق حمایت تاکنون اقدامات خوبی انجام داده و به ویژه در استان بوشهر فعالیت چشمگیری داشته که البته انتظار داریم سرمایه این صندوق در استان افزایش یابد تا میزان خدمات صندوق افزایش یابد و گستره فعالیت‌های آن بیشتر شود.

راه‌اندازی صندوق‌ حمایت از توسعه کشاورزی در شهرستان‌ها

سالاری بر لزوم راه‌اندازی صندوق‌ حمایت از توسعه کشاورزی در شهرستان‌های استان تاکید کرد و یادآور شد: راه‌اندازی این صندوق در شهرستان‌ها امری لازم است و موجبات رونق بیش از پیش کشاورزی در استان می‌شود.

وی بیان کرد: راه‌اندازی صندوق‌های تخصصی در شهرستان‌ها گامی ارزشمند در کیفیت‌بخشی به فعالیت‌های کشاورزان و ارائه تسهیلات کم‌بهره به این قشر است.

استاندار بوشهر بر لزوم توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی در استان بوشهر تاکید کرد و گفت: هم‌اکنون وضعیت بسته‌بندی محصولات کشاورزی مطلوب نیست و این مسئله موجبات رکود در صادرات محصولات شده و به ویژه در توسعه صنایع تبدیلی خرما باید اقدامات لازم انجام شود.

ظرفیت‌های استان در بحث میگو چندین برابر ظرفیت فعلی است

سالاری گفت: با توسعه صنایع تبدیلی شاهد بهبود عرضه محصولات در بازار کشورهای هدف خواهیم بود و این مهم موجب رشد و اعتلای کشاورزان می‌شود.

وی اضافه کرد: در بحث میگو ظرفیت‌های استان چندین برابر ظرفیت فعلی است و باید از ظرفیت و پتانسیل موجود استفاده کنیم و سطح کمی و کیفی این محصول را بالاتر ببریم.

استاندار بوشهر افزود: صندوق حمایت از توسعه کشاورزی باید نقش اثرگذار خود را پررنگ‌تر کند و به ویژه در شهرستان‌های مستعد انتظار داریم شاهد حضور بیشتر و موثرتر این صندوق باشیم.

