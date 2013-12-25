احمد آریایی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دیدار پنهانی هیئت پارلمانی اروپا با دوتن از سران فتنه گفت: دعوت از هیئت پارلمانی اروپا از سوی مرکز پژوهشهای مجلس صورت گرفته است.

وی با اشاره به اینکه نکات مبهمی در این دیدار وجود دارد، افزود: این هیئت پارلمانی بدون هماهنگی و اعلام برنامه خود برای دیدار با دوتن از سران فتنه به سفارت یونان در ایران می روند.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قطعا این ملاقات از پیش برنامه ریزی شده است، اظهار داشت: در حال حاضر کسی مسئولیت این ملاقات را به عهده نگرفته و وزارت امور خارجه نیز از این دیدار اظهار بی اطلاعی کرده است.

وی به پیگیری نمایندگان مجلس در این خصوص اشاره کرد و تصریح کرد: کار صورت گرفته اهداف متعدد و نامعلومی دارد.

آریایی نژاد افزود: باید وزارت اطلاعات بیشتر مراقب باشد، چراکه قطعا این گونه اتفاقات نشان دهنده این است که سران فتنه قصد احیای خود را دارند.

انقلاب اسلامی را فدای رفاه طلبی نخواهیم کرد

وی با بیان اینکه آبادانی معنوی بر آبادانی مادی ترجیح دارد، ادامه داد: ما انقلاب اسلامی را فدای رفاه طلبی نخواهیم کرد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تأکید بر اینکه دعوت از این هیئتپارلمانی توسط مرکز پژوهش های مجلس صورت گرفته است، افزود: اما هدایت این هیئت پارلمانی به سمت سفارت یونان و سایر اتفاقات هنوز مشخص نیست که باهماهنگی چه کسانی صورت گرفته است که قطعا باید بررسی شود.

آریایی نژاد در پایان سخنانش با تاکید بر اینکه نمایندگان مجلس از این اتفاق به آسانی نخواهند گذشت، اضافه کرد: امیدواریم با پیگیری نمایندگان مجلس نکات مبهم این ملاقات بررسی خواهد شد.