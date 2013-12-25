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۴ دی ۱۳۹۲، ۹:۰۴

مولوی:

دومیلیارد تومان برای تجهیز بیمارستان جدید نهاوند تخصیص یافت

دومیلیارد تومان برای تجهیز بیمارستان جدید نهاوند تخصیص یافت

نهاوند-خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان نهاوند گفت: دومیلیارد تومان برای تجهیز بیمارستان جدید نهاوند تخصیص یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی مولوی عصر سه شنبه ضمن بازدید از روند ساخت بیمارستان جدید  162 تختخوابی شهرستان نهاوند اظهار داشت: استاندار همدان برای سرعت در عملیات اجرایی ساخت بیمارستان جدید نهاوند دومیلیارد تومان اعتبار تخصیص داده است.

مولوی از تأمین اعتبار تجهیز وسایل وامکانات بیمارستان جدید نهاوند خبر داد و گفت: مبلغ دو میلیارد تومان اعتبار برای خرید وسایل و تجهیزات پزشکی بیمارستان دولتی  160 تختخوابی نهاوند در اختیار دانشگاه علوم پزشکی استان همدان قرار گرفته است.

وی افزود: عملیات ساخت بیمارستان جدید نهاوند بدون وقفه در حال انجام است و تا کنون 60 درصد پیشرفت فیزیکی دارد که پیش بینی می شود تا نیمه اول سال آینده به بهره برداری برسد.

فرماندار شهرستان نهاوند عنوان کرد: سیستم برق کشی، فاضلاب و تعبیه هوا، عملیات کاشی کاری و سرامیک و نما کاری بیمارستان در مراحل پایانی قرار دارد و پیمانکار طرح برای ادامه کار در شرایط حاضر مشکل مالی ندارد.

مجتبی مولوی بیان داشت: مکاتبات و اقدامات قانونی برای تصویب چارت سازمانی و تأمین نیروی انسانی بیمارستان دولتی نهاوند با مسئولین دانشگاه علوم پزشکی همدان و وزارت بهداشت و درمان انجام شده است تا برای بهره برداری از بیمارستان مذکور مشکلی در جذب نیروی انسانی و درمانی وجود نداشته باشد.

مولوی گفت: احداث بيمارستان 160 تختخوابي نهاوند از پروژه هاي مصوب طرح مهر ماندگار  دولت گذشته در استان همدان بوده و شامل زير بناي 13 هزار متر مربع اسكلت بتني و سطح اشغال شش هزار و 300 متر مربع با نماي سنگ گرانيت است.

وی از  دستگاه هاي خدمات رسان همچون شهرداري خواست  در آزاد سازي معابر جهت دسترسي به سايت بيمارستان و اعمال تخفيف در واگذاري امتيازهاي انشعابات آب،برق،گاز و مخابرات اين بيمارستان با توجه به كمبود اعتبارات و اهميت به بهره برداري رساندن بيمارستان همكاري لازم را انجام دهند.

کد مطلب 2201961

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