ساخت دستگاه ثقل سنج/ شناسایی مناطق لرزه خیز قبل از ساخت بنا

حسن اکبری لایق- مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه این دستگاه با عنوان دستگاه "ثقل سنج" طراحی و ساخته شده است، گفت: این دستگاه برای اندازه گیری گرانش زمین در مناطق مختلف است که برای حفاری و عملیات دریایی کار برد دارد.

وی با اشاره به جزئیات این دستگاه اظهار داشت: : این دستگاه دارای فنرهای حساس مجهز به وزنه برای اندازه گیری تغییرات گرانش است که با استفاده از ذره بین میزان گرانش زمین را نشان می‌دهد.

لایق به بیان کاربردهای این دستگاه اشاره کرد و یادآور شد: از این دستگاه علاوه بر آنکه می‌توان برای مین یابی در دریا استفاده کرد، می توان در کشف آب، شناسایی مناطق زلزله خیز قبل از ساختن سازه و در مطالعات زیست محیطی در مناطقی که میزان گرانش متغیر است، نیز استفاده کرد.