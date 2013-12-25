به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش با حضور 194 نماینده مجلس شورای اسلامی آغاز شد.
اولین دستور جلسه علنی امروز بررسی گزارش کمیسیون انرژی در مورد طرح حمایت از صنعت برق کشور است.
علاوه بر این گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز در دستور کار جلسه علنی امروز قرار دارد.
نمایندگان مردم همچنین امروز گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات در مورد طرح نظام رتبه بندی معلمان را نیز بررسی خواهند کرد.
علاوه بر این بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در خصوص لایحه موافقتنامه همکاری های امنیتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان نیز در دستور کار جلسه علنی امروز قرار دارد.
بر اساس این گزارش چندی پیش هیات رئیسه مجلس مصوب کرد که جلسات علنی با حضور 200 نفر از نمایندگان مردم آغاز شده و رسمیت یابد اما جلسه علنی امروز با حضور 194 نماینده مجلس آغاز شد.
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