پرونده اختلاس از بیمه و استانداری در ایستگاه پایانی

به گزارش خبرنگار مهر، در این جلسه قرار است آخرین دفاعیات پنج نفر از متهمان که در جلسه دیروز رسیدگی به اتهامات آنها ناتمام ماند گرفته شود.

به گفته قاضی محمدی کشکولی رئیس شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران به احتمال زیاد امروز آخرین جلسه رسیدگی به این پرونده است و به همین خاطر همه متهمان به دادگاه دعوت شده اند.

بر اساس این گزارش در هفت جلسه گذشته به اتهامات تعدادی از متهمان پرونده که حکم مجازاتشان در دیوان عالی کشور نقض شده بود رسیدگی شد.

در جریان رسیدگی دوباره به اتهامات این متهمان آنها منکر تمام اتهامات شده و بر اساس حکم دیوان عالی کشور به اتهام پولشویی نیز روبرو شدند.