  1. ورزش
  2. ورزش های رزمی
۴ دی ۱۳۹۲، ۸:۴۶

سوپر لیگ کاراته/

قهرمان جهان دوباره مصدوم شد/ غیبت مهدی‌زاده در هفته دوم لیگ

قهرمان جهان دوباره مصدوم شد/ غیبت مهدی‌زاده در هفته دوم لیگ

دارنده مدال طلای کاراته جهان در سال 2012 به دلیل آسیب دیدگی حضور در رقابتهای هفته دوم سوپر لیگ کاراته را از دست داد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر مهدی‌زاده که به تازگی از بند مصدومیت رهايي يافته و در هفته اول از رقابتهای سوپر لیگ کاراته برای آذرین خودرونوین قم به میدان رفت، سه روز قبل در تمرینات این تیم دچار آسیب دیدگی شد و به بیمارستان منتقل شد.

آسیب دیدگی مهدیزاده از ناحیه "ریه" و دستگاه گوارش است و مسئولان تیم آذرین خودرو برای آنکه درمان را به درستی پیگیری کنند، وی را روز گذشته به تهران منتقل کرده و در بیمارستان آتیه بستری کردند.

قرار است امروز پزشکان نظر نهایی خود را در مورد شرایط وی اعلام کنند. نکته مهم در این خصوص غیبت مهدی‌زاده در هفته دوم از رقابتهای سوپر لیگ است.

هفته دوم این مسابقات فردا پنجشنبه در سالن شهید افراسیابی برگزار خواهد شد.

کد مطلب 2201973

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها