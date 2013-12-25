به گزارش خبرنگار مهر، امیر مهدی‌زاده که به تازگی از بند مصدومیت رهايي يافته و در هفته اول از رقابتهای سوپر لیگ کاراته برای آذرین خودرونوین قم به میدان رفت، سه روز قبل در تمرینات این تیم دچار آسیب دیدگی شد و به بیمارستان منتقل شد.

آسیب دیدگی مهدیزاده از ناحیه "ریه" و دستگاه گوارش است و مسئولان تیم آذرین خودرو برای آنکه درمان را به درستی پیگیری کنند، وی را روز گذشته به تهران منتقل کرده و در بیمارستان آتیه بستری کردند.

قرار است امروز پزشکان نظر نهایی خود را در مورد شرایط وی اعلام کنند. نکته مهم در این خصوص غیبت مهدی‌زاده در هفته دوم از رقابتهای سوپر لیگ است.

هفته دوم این مسابقات فردا پنجشنبه در سالن شهید افراسیابی برگزار خواهد شد.