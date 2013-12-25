آلودگی هوا مدارس ابتدایی ارومیه را تعطیل کرد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس این اطلاعیه تعطیلی مدارس ابتدایی داخل شهر ارومیه بر اساس تصمیم ستاد مدیریت بحران ارومیه انجام گرفته و مدارس روستایی ارومیه در نوبت صبح و عصر امروز دایر است.

همچنین امروز به دلیل آلودگی هوا و وجود وارونگی از افراد کم سن و سال و کهنسالان، بیماران قلبی و ریوی و عروقی خواسته شده است از تردد در محیط های باز و بیرونی تا حد امکان خودداری و در صورت تردد از ماسک های استاندارد استفاده کنند.

بر اساس اعلام حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی و بررسی های انجام شده از سامانه های سنجش هوای شهر ارومیه این شهر در شش ماه اول امسال تنها یک روز (چهارم فروردین ماه امسال) در حد خطرناک بوده که علت عمده آن نیز ریزگردهایی بوده که از کشور عراق آذربایجان غربی را تحت تاثیر قرار داده بود.

اداره کل محیط زیست آذربایجان غربی منشا ۹۵ درصد از آلودگی های هوای ارومیه را ریزگردهای کشور عراق اعلام کرده و مابقی علت آلودگی هوا را ناشی از خودروها عنوان می کند.

امروز همچنین مدیریت بحران ارومیه از شهروندان ارومیه ای خواسته است در صورت امکان از آوردن خودروی شخصی به خیابانهای داخل شهر خودداری و از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند.