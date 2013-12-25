والیبال ورامین روی نوار شکست/ متین حریف پیکان هم نشد

به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته سالن شهید گلعباسی شهرستان ورامین میزبان یکی از حساس ترین بازی های هفته یازدهم لیگ برتر والیبال کشور بود، جایی که دو تیم مدعی متین ورامین و پیکان تهران به مصاف یکدیگر رفتند.

متین ورامین روزهای خوشی را سپری نمی کند و تیمی که در هفته های ابتدایی فصل همه حریفان را با اقتدار و با نتایج سه بر صفر شکست می داد، در سه بازی اخیر خود تنها سه امتیاز کسب کرده که به هیچ وجه برای هواداران ورامینی، این وضعیت خوشایند نبود.



اما در طرف مقابل تیم پیکان تهران دارای وضعیتی متفاوت با تیم متین ورامین بود، به طوری که این تیم پرمهره تحت هدایت پیمان اکبری فصل را بسیار بد و ناامید کننده آغاز کرد اما رفته رفته توانست خود را به کورس مدعیان برساند و در دو بازی اخیر از شش امتیاز ممکن، شش امتیازکسب کند.

از طرفی بازی دو تیم متین ورامین و پیکان تهران، بازی بین تیم های اول و دوم مرحله مقدماتی فصل گذشته رقابت های لیگ برتر والیبال بود اما این دو تیم در نهایت در فصل گذشته مغلوب تیم کاله شدند و دستشان از جام کوتاه ماند، از طرف دیگر پیکان تهران که در بازی های فصل گذشته مقابل متین ورامین شکست خورده بود، برای انتقام به ورامین آمد.



آنالیزور تیم متین ورامین و برخی کارشناسان والیبال، مصدومیت بازیکنان کلیدی این تیم نظیر موسوی و نیکولوف را عامل افت ورامینی ها می دانند اما در هفته های اخیر ضعف مفرطی در بازی ملی پوشان متین دیده می شود که مربی مطرح و نامدار ایتالیایی این تیم نتوانسته راهکار مناسبی برای آن بیاندیشد.



از طرف دیگر تیم متین ورامین که فصل گذشته به لطف دریافت های مناسب توانست تا فینال مسابقات پیش برود، این فصل با وجود جذب احسن الله شیرکوند ملی پوش سابق تیم ملی والیبال، در دریافت مشکلات اساسی دارد که در بازی با پیکان این نقطه ضعف به کمک یاران پیمان اکبری آمد.

نتایج تیم متین ورامین باعث نشده بود که هواداران خونگرم و پرشور ورامین به سالن شهید گلعباسی این شهرستان نیایند و مثل بازی های گذشته از ساعت ها قبل از شروع مسابقه، ورزشگاه مملو از حضور تماشاگران ورامینی بود که آمدند تا شاهد پیروزی تیمشان و خروج از بحران شکست های اخیر باشند.



تیم پیکان با ترکیب سامان فائزی، مجتبی شبان ، امیر حسینی، علی حسین، آرش کشاورزی و محمد مهدی معنوی نژاد این بازی را آغاز کرد و متین ورامین نیز با ترکیب شهرام محمودی، میر سعید معروف، مجتبی میرزاجانپور، علی اصغر رزم فر، شاهین مفیدی، نصر اصفهانی و محمد موسوی در این دیدار به میدان رفت.



متین ورامین بازی را خوب آغاز کرد و با حمایت هواداران خود توانست در همان امتیازهای ابتدایی از حریف نامدار خود فاصله بگیرد و در نهایت نیز با نتیجه 25 بر 22 بر یاران پیمان اکبری غلبه کند تا همه تصور کنند که متین برای برد پا به این مسابقه گذاشته است.



اما از ست دوم ورق برگشت و پیمان اکبری با استفاده از ضعف های موجود در تیم متین ورامین، دست به تغییرات زد که نتیجه داد و ست دوم در عین ناباوری و با فاصله هشت امتیازی، 25 بر 17 به سود پیکان به پایان رسید.

اما در ست سوم، دنیله بانیولی دست به تغییرات عدیده ای زد تا بتواند روند بازی را تغییر دهد اما این تغییرات تاکتیکی نیز سودی نداشت و در ست های سوم و چهارم، نیز پیکان با نتایج 25 بر 23 و 25 بر 22 بر حریف نامدار خود غلبه کرد تا در مجموع با نتیجه سه بر یک، سه امتیاز این بازی را کسب کرده و به فاصله یک امتیازی متین ورامین برسد.



آنچه در این میان اهمیت دارد این است که سرمربی صدرنشین کنونی لیگ برتر والیبال کشور، مصطفی کارخانه سرمربی سابق تیم متین ورامین است که در فصل گذشته با بازیکنان نسبتا گمنام، نائب قهرمان نیم فصل شد.



ابراهیم فیروزی و کیوان عابد زاده داوران اول ودوم این دیدار بودند و محمود حداد نیز نظارت بر بازی را بر عهده داشت.



باریج اسانس کاشان با 24 امتیاز صدرنشین است، میزان مشهد با 20 امتیاز در رده دوم قرار دارد و تیم های متین ورامین و پیکان تهران با 19 و 18 امتیاز به ترتیب سوم و چهارم هستند.



گفتنی است که متین ورامین در آخرین هفته از نیم فصل مسابقات لیگ برتر والیبال، به مصاف تیم سایپا البرز، قعر نشین این مسابقات خواهد رفت.