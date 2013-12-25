جزئیات مصوبه جدید شورای پول و اعتبار/ تامین مالی 4 پروژه بزرگ از خارج

به گزارش خبرنگار مهر، شورای پول و اعتبار در یکهزار و یکصد و هفتادمین جلسه مورخ 92.10.03 در راستای بهبود فضای کسب و کار و ایجاد تحرک و فعال سازی اقتصاد کشور 4 پروژه بزرگ صنعتی ‌و نفتی کشور شامل پروژه های مرتبط با فازهای 17،13 و 18 پارس جنوبی، طرح توسعه میدان دارخوین و میدان آذر را از رعایت ضوابط مندرج در آئین نامه تسهیلات و تعهدات کلان مستثنی کرد.

به این ترتیب بانک های عامل طرح های مذکور مجاز شدند نیازهای مالی پروژه های صنعتی موردنظر را با استفاده از منابع فاینانس خارجی در سقف ارقام اعلام شده تامین مالی کرده تا موجبات افزایش ظرفیت تولید و رشد اقتصاد در کشور را فراهم آورند.

در ادامه این جلسه پیش بینی بودجه سال 1393 و متمم بودجه سال جاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، طرح و مورد بررسی قرار گرفت.