انتقال پایتخت سیاسی کشور از تهران ضروری و محتمل است

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالقاسم جراره بیان داشت: انتقال پایتخت سیاسی کشور با توجه به معضلات ایجاد شده در تهران ضروری و محتمل است. وضعیت تهران هم اکنون باعث ایجاد شرایط بغرنجی از قبیل کمبود آب، تشدید آلودگی هوا، ترافیک سنگین و افزایش هزینه حمل و نقل همراه با تمرکز مرکز قدرت و سیاست شده است.

جراره افزود: هر چه پایتخت از مراکز استان ها فاصله بیشتری داشته باشد در بهره برداری از امکانات سهم کمتری را دارند چون فاصله از مرکز سیاسی کشور باعث محرومیت هایی در زمینه منابع انسانی، تحصیل، امکانات و منابع است. فاصله از مرکز سیاسی کشور هزینه دسترسی را افزایش در نتیجه حضور و استفاده از امکانات برای استان های دور افتاده کمتر است و باعث ایجاد محرومیت بیشتر می شود.

وی در ادامه بیان کرد: منظور از انتقال تهران انتقال مرکز سیاسی کشور و نه کل تهران است. هم اکنون هیچ شهری قابلیت پذیرش پایتخت سیاسی کشور را ندارد و ما در نظر نداریم با تصویب این طرح مشکلات تهران از قبیل ترافیک و گرانی و... به یک شهر دیگر منتقل شود.

نماینده مردم بندرعباس ، قشم ، حاجی آباد ، خمیر و ابوموسی با انتقاد از برخی افراد از ذکر نام شهرها و مراکز استان های مختلف گفت: باید انتقال مرکز سیاسی کشور بر اساس تعریف شهری جدید و ایرانی اسلامی باشد که امکان دسترسی تمام استان ها از نظر فاصله بصورت تقریبا یکسان امکان پذیر باشد. ما با رصد انتقال پایتخت های سیاسی موفق بر اساس وضعیت کشور بهترین روش را در پیش بگیریم.

جراره با بیان این نکته که تهران مرکز همه فرصت ها از قبیل اشتغال، درمان، اقتصاد و سیاست است افزود: باید با تفکیک پایتخت سیاسی کشور از مراکز اقتصادی، فرهنگی و درمانی از مشکلات تهران از قبیل ترافیک و رفت آمد بکاهیم تا باعث هدر رفت هزینه ها نشویم.