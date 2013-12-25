حسین خوشایند در گفتگو با مهر، با بیان اینکه تعهد فنی و حرفه ای 12 هزار و 447 نفر دوره در سال جاری بوده است، اظهارداشت: از ابتدای امسال تا کنون10 هزار و 953 نفردوره آموزشی برگزار شده است.

وی با بیان اینکه آموزش فنی و حرفه ای تعهد یک میلیون و 874 هزار و 117 نفرساعت دوره آموزشی را داشته است، افزود: عملکرد این مجموعه در هشت ماهه امسال یک میلیون و 714 هزار و 841 نفر ساعتس بوده است.

وی اضافه کرد: 92 درصد تعهدات فنی و حرفه ای استان در آموزشهای نفرساعت فنی و حرفه ای محقق شده است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی ادامه داد: بیشترین آموزشهای انجام شده به ترتیب در زندانها با 837 نفر دوره100 درصد، پادگانها با 259 نفردوره 96 درصد، جواردانشگاه با 728 نفر دوره 91 درصد و 439 نفردوره با 91 درصد بوده است.

به گفته وی این آموزش ها در مراکز ثابت، زندان، پادگان، روستایی و عشایری، سیارشهری، سیار روستایی، ضمن کار، اصناف و جوار دانشگاه ها ارائه شده است.

خوشایند با اشاره به اینکه به طورکلی از اغاز امسال تاکنون 989 دوره آموشی برگزار شده است، افزود: تعداد حرفه های آموزش داده شده به هنرجویان 306 حرفه آموزشی بوده است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی یادآور شد: آموزش های فنی و حرفه ای در 21 مرکز دولتی استان برگزار شده است.