اجرای نمایش بی شمر در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، طراح و کارگردان نمایش «بی‌شمر» در گفتگو با مهر ضمن بیان این خبر گفت: این نمایش از ساعت 17:30 از سوم دی‌ماه به مدت 10 شب و به مدت 50 دقیقه در پلاتو تئاتر شهر همدان واقع مجتمع فرهنگی سینمایی شهید آوینی (بلوار بعثت) بر روی صحنه می‌رود.

سعید باغبانی با بیان اینکه موضوع این کار تعزیه‌خوانی است، افزود: این نمایش، روایت جوانی است که روزگاری پدرش تعزیه‌خوان بوده و یکی از تعزیه‌خوانان از او می‌خواهد به دليل بیماری کسی که نقش شمر را بازی می‌کرده است به جای او در اجرای تعزیه شرکت و نقش «شمر» را ایفا نمایدو... .

وی گفت: این نمایش نوشته رضا صابری و به آهنگسازی مجید شهبازی می باشد که علاوه بر خودم هنرمندانی چون ؛ مهدی چایانی ، منیژه احمدی ، حجت بیات ، مریم صحبتی ، امیر مسعود درویش ، امید انصاری و مهسا مغربی در آن به ایفای نقش می پردازند.

باغبانی با بیان اینکه برای این کار بیش از 45 روز تمرین شده است، افزود: این نمایش علاوه بر محتوای دینی و مذهبی خود، به دلیل گویش مشهدی و بافت دراماتیک، دارای جذابیت خاصی بوده و یکی از آثار برگزیده جشنواره بین‌المللی صاحبدلان نیز می باشد.

لازم به ذکر است که علاقمندان به تئاتر می توانند جهت تهیه بلیط 4 هزار تومانی این نمایش به مجتمع فرهنگی سینمائی شهید آوینی و یا تالار فجر مراجعه نمایند.