گردشگری زمستانی در همدان یخ زد/ فرصت ها یک به یک از دست می روند

به گزارش خبرنگار مهر، بسیاری از مردم فصل تابستان را مناسب گردشگری می دانند در حالیکه این روزها با توجه به صنعتی شدن بیشتر زندگی‌ها این تفکر چندان درست نیست و نباید پایان فصل تابستان را پایان فصل گردشگری دانست، بلکه با شروع فصل سرما بسیاری از ظرفیت های صنعت گردشگری شکوفا می‌شوند و برای فراخواندن گردشگران خودنمایی می کنند.

اسکی روی برف، اسنوموبیل، راهپیمایی برفی، ساخت مجسمه‌های یخی و جشنواره های زمستانی از جمله برنامه هایی است که می تواند در این روزهای برفی و سرد همدان، گردشگران را از اقصی نقاط ایران جذب خود کند اما متاسفانه با وجود بارش برف زمستانی هنوز همه چیز به خواب زمستانی فرو رفته و خبری از شور و شوق مردم نیست.

با توجه به تمام این جذابیت‌ها هنوز برنامه‌ریزی‌ دقیقی برای بهره مندی از زیبایی های فصل زمستان در همدان دیده نشده به جز اینکه در سالهای اخیر در فرصت سه ماهه فصل زمستان تنها جشنواره ای مختصر آنهم در مدت حداکثر یک هفته در همدان برگزار می شود تا شاید طبیعت خشن و بی‌محصول زمستان را به فصلی پرحاصل تبدیل کند، اما آنچه به نظر می رسد اینکه تاکنون چندان موفق نبوده است.

یکی از شهروندان همدانی در این زمینه با بیان اینکه گردشگری زمستانی در همدان سال‌هاست یخ‌زده و بدون توجه به حال خود رها شده، گفت: اگرچه طبیعت همدان بهترین و مناسب‌ترین فرصت را برای سرمایه‌گذاری در این صنعت مهیا کرده، اما نواحی کوهستانی و برفگیر همدان سال‌هاست با اولین برف زمستانی به خواب سنگین فرو می‌روند و تا بهار سال بعد خبری از شور و نشاط در آنها نیست

صنعت گردشگری زمستانی همدان به حال خود رها شده است

حسین انصاری افزود: همدان با وجود داشتن امکاناتی بسیار مناسب از نظر طبیعی برای گردشگران زمستانی، بدون توجه مسئولان و دست‌اندرکاران صنعت گردشگری به حال خود رها شده‌ است.

انصاری تاکید کرد: سرمایه‌گذاری و رونق گردشگری زمستانی در پیست‌ اسکی، گنجنامه، عباس آباد و حتی دره مرادبیگ همدان بهترین و مطمئن‌ترین منبع اشتغال‌زایی برای ساکنان منطقه است و صنعت یخ‌زده گردشگری همدان را جانی دوباره می‌بخشد.

وی ورزشهای زمستانی را بهانه‌ای مناسب برای رونق گردشگری در فصول سرد سال دانست و گفت: اگرچه تفریحات زمستانی از هزینه بالایی برخوردار است و تنها برای قشر خاصی امکان استفاده از ورزشهای زمستانی چون اسکی وجود دارد، اما برای علاقه‌مندان به این ورزش نیز پیستهای اسکی مناسبی موجود است که نیازبه معرفی بیشتر دارد.

کارشناس گردشگری همدان نیز با بیان اینکه سفر در ايران با شروع فصل سرما دچار ركود مي شود كه بايد با تمهيداتي آن را تغيير داد، گفت: ذهنيت مسافران در خصوص فصل سرما نياز به تغيير دارد.

منیره صفایی گفت: پتانسيل ورزش هاي زمستاني در ايران در سطح بالايي است چراكه وجود قلل منفرد و پراكنده به ورزش هاي زمستاني كمك شاياني كرده است و همدان نیز از این امتیاز بهره مند است.

این کارشناس گردشگری با بیان اینکه گردشگران علاقمندندکه در مقصد گردشگری خود انواع خدمات را دریافت کنند افزود: گردشگران نه تنها خواهان لذت بردن از طبیعت و فرهنگند، بلکه به هتل مناسب ، غذای لذیذ و موسیقی به یاد ماندنی نیز می‌اندیشند.

آئینها و رسوم فصل زمستان همدان جالب و جذاب است

وی تاکید کرد: آئینها و رسومی که به مناسبت فصل سرما در استان‌ همدان و شهرستان های مختلف آن برگزار می‌شود می تواند برای بسیاری جذاب باشد.

در همین زمینه مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنیع دستی استان همدان در زمینه برنامه های زمستانی سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان همدان با بیان اینکه در این زمینه معتقد به دیدگاه کارشناسی هستیم، اظهار داشت: در برگزاری جشنواره های زمستانی، همدان در سال گذشته به یک بالندگی رسید هر چند رکودی داشت اما پارسال وضعیت خوبی را رقم زد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان با بیان اینکه امسال نیز این روند در برگزاری جشنواره زمستانی همدان برقرار است، گفت: امسال در صدد آن هستیم که در این جشنواره تعدادی برنامه خاص را نیز اضافه کنیم.

"آواها" سال گذشته وارد جشنواره زمستانی همدان شد

وی با بیان اینکه آنچه امسال متفاوت تر از سالهای گذشته در بحث برگزاری جشنواره زمستانی مورد توجه است، بازی ها است، عنوان داشت: سال گذشته در صدد بودیم بحث"آواها و لالایی ها" را در برنامه جشنواره زمستانی بگنجانیم که "آواها" در برنامه گنجانده شد اما هنوز"لالایی ها" را نتوانسته ایم در برنامه قرار دهیم چرا که یکسری مشکلات ناخواسته به وجود آمد.

ایزدی با بیان اینکه در حال حاضر پیگیر آن هستیم که "لالایی ها" و "بازی ها" ی سنتی را در جشنواره زمستانی امسال بگنجانیم، افزود: دو بازی"الک دولک" برای آقایان و "یه قل دوقل" را برای مردمی که در مکان برگزاری جشنواره زمستانی همدان حاضر می شوند، به اجرا درآوریم چرا که این بازی های سنتی نیز جزو فرهنگ ما است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان با بیان اینکه بازی های سنتی فرهنگ و زیبایی فرهنگی ما است، ابراز داشت: با این وجود چنین بازی هایی را جدا کرده ایم و بر این اساس نیز کودکان به سراغ پلی استیشن ها رفته اند.

وی یادآور شد: برگزاری مستمر و منسجم برنامه های متنوع و شاخص در جشنواره زمستانی سبب پویایی و مشارکت بیش از پیش مردم در این زمینه می شود.

پیست اسکی تاریک دره همدان آماده پذیرایی علاقمندان از اقصی نقاط کشور است

نایب رئیس بانوان هیئت اسکی استان همدان نیز در همین زمینه با بیان اینکه پیست اسکی تاریک دره همدان یکی از بزرگترین پیست های اسکی ایران و دارای تاییدیه بین المللی است، افزود: پیست اسکی تاریک دره همدان در روز قابلیت سرویس دهی به دو هزار نفر را به لحاظ وسعت پیست دارد و دارای آمادگی 100 درصد برای پذیرایی علاقمندان از اقصی نقاط کشور است.

فاطمه آهنبر با بیان اینکه یک توصیه برای علاقه مندان به ورزش اسکی دارم، ابراز داشت: علاقه مندان به اسکی به دلیل هزینه ها از علاقه خود نگذرند و هیئت اسکی استان همدان این قول را به علاقه مندان به ورزش اسکی می دهد که با ورزشکاران در این راستا کنار بیاید و آنها را یاری کند و قیمت های مناسبی ارائه دهد.

نايب رئيس هيئت بانوان اسكي استان همدان با بیان اینکه پيست اسكي همدان هيچ محدوديتي براي پذيرش بانوان در اين رشته ندارد،گفت: علاقمندان مي توانند با اولين مراجعه به پيست از امكانات آن استفاده كنند.

آهنبر با بيان اينكه هيئت اسكي برنامه اي زيادي در اين راستا دارد، افزود: برگزاري مسابقات داخل استان، برگزاري مسابقات كشوري، آموزش و استعداديابي در حيطه آموزش و پرورش از جمله برنامه ها در این بخش است.

‌با این تفاسیر آنچه مسلم است اینکه گردشگری زمستانی که بتازگی رشد و گسترش خود را آغاز کرده می‌تواند جان‌پناهی بسیار گرم و نرم برای صنعت یخ‌زده صنعت گردشگری باشد هرچند که نباید نقش مسئولان ورزشی را در احیای صنعت بی‌رمق گردشگری نادیده گرفت.