لزوم جابجایی کوره های تولید زغال در رفسنجان/ کوره ها تهدیدی علیه سلامتی رفسنجانی ها

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمدی بهجت عصر سه شنبه در کمیته آمایش محیط زیست شهرستان رفسنجان اظهار داشت: با توجه به اینکه دود منوکسید کربن کوره های تولید زغال در رفسنجان بر سلامتی مردم عوارض جبران ناپذیر می گذارند لازم است کوره های تولید زغال در این شهرستان ساماندهی شوند.

وی با تاکید بر اینکه ابتدا توسط مرکز بهداشت، محیط زیست و فرمانداری تعداد کوره ها شناسایی شود، گفت: از آنجا که برخی کوره های تولید زغال در رفسنجان در جایی قرار دارند که دود آنها بر منازل مسکونی و روستاها غالب شده و زندگی و سلامت مردم را به خطر انداخته است، باید به گونه ای چاره اندیشی شود.

محمدی بهجت عنوان داشت: ما در قبال مشکلات مردم مسئول و مدیون هستیم و امیدواریم با پیگیری های لازم این امر مهم در راستای رضایت مندی مردم محقق شود.

به گفته سرپرست فرمانداری رفسنجان، کارشناسان محیط زیست و منابع طبیعی شهرستان باید مکان مناسبی را برای جابجایی این کوره ها را مشخص می کنند تا برای جابجایی این کوره ها اقدام خواهد شد.

در این جلسه مدیر واحد محیط و حرفه ای معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان نیز گفت: دودی که از کوره های زغال پزی متصاعد می شود به دو صورت" حاد " و" دراز مدت " بر سلامتی مردم تاثیر می گذارد که در حالت حاد، مونوکسید کربن با خون ترکیب می شود و با خاصیتی که 200 برابر اکسیژن دارد، گازی خطرناک و خفه کننده را ایجاد می کند.

مجید رنجبر کاظمی با تصریح به این موضوع که این گاز همچنین در دراز مدت بر روی 80 درصد از افراد تاثیرگذار است، افزود: گاز دیگری که از این دود متساعد می شود دی اکسید کربن است که با تنفس آن، این گاز با هموگلوبین خون ترکیب و به مغز انسان می رسد.

رنجبر کاظمی خاطرنشان کرد: هر کوره دود زا باید در 10 تا 15 کیلومتری منازل مسکونی فاصله داشته باشد و به خاطر امرار معاش حق زندگی دیگران را نباید از آنها بگیریم.

مدیر واحد محیط و حرفه ای معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان بیان داشت: این گاز به ظاهر دیده نمی شود اما با تاثیر بر روی سلولهای مغز انسان، مشکلاتی از جمله کم حافظه ای، بینایی، حسی و چشایی و دیگر مشکلات را به وجود می آورد.

