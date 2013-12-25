به گزارش خبرنگار مهر، از آنجا که تحویل کامل سهمیه سوخت بر اساس مصوبه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان به نصب دستگاه هوشمند جی.پی.اس بر روی ناوگان حمل و نقل عمومی درون شهری و خودروهای سنگین منوط شده لذا به دلیل عدم استقبال بسیاری از مالکان وسایط نقلیه سنگین سهمیه سوخت این خودرو ها از ابتدای دی‌ماه به نصف کاهش یافت.

بسیاری از مالکان خودروهای سنگین از ابتدای مهر ماه سال جاری فرصت داشتند تا نسبت به نصب دستگاه هوشمند بر روی خودرو ها اقدام کنند اما عدم استقبال آنها از این دستورالعمل منجر به کاهش سهمیه سوخت در کارت های هوشمند شد.

عطایی که به لقایش بخشیده شد

جایگاه‌های سوختگیری حاشیه شهر زاهدان که پیش از این همه روزه با ازدحام خودروهای سنگین عمومی و خدماتی روبرو بود در نخستین روزهای ابتدایی دی ماه در کمال ناباوری هیچ مشتری نداشت.

رانندگان خودروهای سنگین فاقد دستگاه جی.پی.اس که حالا باید برای دریافت کمتر از 50 لیتر سهمیه گازوئیل به صورت روزانه به این جایگاه ها مراجعه کنندعطای دریافت سوخت را به لقایش بخشیدند و ترجیح دادند تا با خاموش کردن موتورهای خودروهایشان اعتراض خود را به گوش مسئولان مرتبط برسانند.

در این رابطه یکی از رانندگان خودروهای سنگین اظهار داشت: همان طور که از نام خودروهای سنگین پیدا است کار بر روی این خودروها نیز بسیار دشوار و طاقت فرسا است و لذا تصمیماتی این چنینی بر مشکلات رانندگان و مالکان این خودرو‌ها می‌افزاید.

علی سرگزی که سهمیه سوخت خودروی جرثقیلش از 100 لیتر به 50 لیتر در طول روز کاهش یافته‌است اظهار داشت: شرایط تحویل گازوئیل در استان بسیار عذاب‌‌آور است.

وی ادامه داد: رانندگان و مالکان این خودروها که باید از صبح تا شب برای کار بر پشت فرمان این خودرو ها زندگی خود را سپری کنند شب ها هم آرامش نداشته و برای دریافت سهمیه اندک نفت گاز باید ساعت ها در صف سوخت به انتظار بشینند.

دو هفته انتظار برای یک باک سوخت

سرحدی مالک یکی از خودروهای سنگین نیز در این رابطه اظهار داشت: با در نظر گرفتن سهمیه 50 لیتری به ازای یک روز برای پر کردن باک 700 لیتری یک خودوری سنگین باید دو هفته به جایگاه سوخت مراجعه کرد.

وی با بیان اینکه سهمیه سوخت خودرو های سنگین به روز بعد منتقل نمی شود و حذف می گردد اظهار داشت: برای دریافت 50 لیتر گازوئیل مراجعه با این خودرو به جایگاه سوخت مقرون به صرفه نبوده و موجب استهلاک بیشتر خودرو می شود.

وی اظهار داشت: مسئولان اصرار دارند که این خودروها هر روز در جایگاه سوخت حضور پیدا کنند و این دستور برای مالکان خودروهای سنگین آزاد دهنده است.

وی اظهار داشت: جابجایی یکی خودرو و مراجعه با وزن بیش از 40 تن هر روز به جایگاه سوخت خود دارای استهلاک بالا است و مقرون به صرفه نیست و مسئولان باید همین سهمیه اندک را به صورت یک جا و یا حداقل هر 2 روز و یا سه روز به خودرو ها تحویل بدهند تا از عذاب مراجعه روزانه به جایگاه‌های سوخت بکاهند.

چوب قاچاقچیان را مردم می‌خورند

در این راستا یکی از مالکان خصوصی اتوبوس‌های درون شهری نیز در گفتگو با مهر اظهار داشت: کاهش سهمیه 130 لیتری سهمیه سوخت به 65 لیتر به طور حتم سرویس دهی به مردم را مختل و بسیاری از اتوبوس داران را خانه نشین می کند.

وی افزود: به دلیل وجود اقساط باقی مانده بسیاری از مالکان اتوبوس های بخش خصوصی مجبورند به صورت دو شیفت نسبت به جابجایی مسافر در شهر زاهدان اقدام کنند که اگر این سوخت کاهش یابد به طور حتم نه اقساط این اتوبوس ها تامین می شود چه بسا که نان خانواده مالکان و و راننده کمکی این اتوبوس هم آجر شود.

وی با ابراز نارضایتی از فشار وارده به مالکان خودروها عنوان کرد: متاسفانه کسانی که هر روز برای جلوگیری از قاچاق سوخت قانون وضع می کنند از هزینه های خودروهای سنگین غافل هستند.

وی ادامه داد: اگراز سوخت برای قاچاق به آنطرف مرز استفاده می شود نباید به خاطر عده ای قاچاقچی چوبش را مردم بخورند و بهتر است با شرایط بستن مرز ها و جلوگیری از خروج سوخت آرامش و آسایش مردم استان را فراهم کرد.

کاهش سوخت، ناوگان حمل و نقل شهری را فلج می‌کند

مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری زاهدان نیز در این رابطه گفت: در صورت کاهش سهمیه سوخت به طور حتم ناوگان حمل و نقل شهری با مشکل جدی همراه خواهد شد.

بهشتی در گفتگو با مهر اظهار داشت: بسیاری از خطوط این شرکت به صورت دو شیفته مشغول خدمات دهی به شهروندان است و لذا مالکان بخش خصوصی و عمومی با کاهش سهمیه نفت گاز با مشکل مواجهه خواهند شد.

وی افزود: در همین رابطه با مکاتبه انجام شده با فرماندار زاهدان و موافقت ایشان مقرر شده تا سهمیه سوخت تعیین شده بدون هیچ کاهشی به این ناوگان تعلق گیرد.

وی افزود: خوشبختانه در حال حاضر سهمیه سوخت ناوگان عمومی اتوبوسرانی شهرداری زاهدان در بخش خصوصی و عمومی به طور کامل تحویل داده می شود.

خودرو های حمل زباله کمبود سوخت دارند

مدیر عامل سازمان خدمات موتوری شهرداری زاهدان نیز با بیان اینکه سهمیه سوخت در نظر گرفته شده پاسخگوی نیازهای خودروهای جمع آوری و حمل زباله در این شهر نیست اظهار داشت: تعداد 70 دستگاه خودروی سنگین در این سازمان کار جمع آوری و حمل زباله را در سطح شهر بر عهده دارند که ماهیانه برای تامین سوخت آنها به بیش از 110 هزار لیتر گازوئیل نیاز است.

فیروز جهانتیغ در گفتگو با مهر اظهارداشت: این در حالی است که سهمیه اختصاص یافته به این سازمان تنها معادل 90 هزار لیتر بوده و این سازمان به طور متوسط در ماه با کمبود 20 هزار لیتر سوخت روبرو است.

وی اظهار داشت: این کمبود هر ماه از محل خودروهای خوابیده و در حال تعمیر سازمان جبران شده است و لذا در شرایطی که همه خودروها فعالیت داشته باشند به طور یقین امکان جبران این سوخت به ویژه در فصل زمستان میسر نیست.

وی با اشاره به اینکه این سازمان با کمبود نفت گاز رو برو است ادامه داد: مکاتباتی در این راستا با کمیته سوخت و شرکت نفت انجام گرفته است که امید می رود با پاسخ مثبت مواجه شود.

جهانتیغ یادآورشد: از آنجا که جمع آوری زباله با بهداشت مردم ارتباط مستقیم دارد لذا نمی توان در این راستا محدودیت زیادی در فعا لیت خودروهای شهرداری قایل شد.

تحویل سوخت منوط به نصب دستگاه جی.پی.اس

در این راستا رییس ناحیه مرکزی شرکت نفت زاهدان بیان داشت: شرکت حمل و پخش فراورده های نفتی زاهدان برای افزایش و یا کاهش سهمیه سوخت خودروها تصمیم گیرنده نیست و هر نوع تغییرات در سهمیه سوخت بر اساس مصوبات کمیسیون قاچاق کالا و کمیته سوخت استانی انجام می شود.

محمد میر دشتی در گفتگو با مهر با بیان اینکه هیچ کمبودی در این راستا در استان وجود ندارد اظهار داشت: به دلیل رواج پدیده قاچاق سوخت در استان و بر اساس مصوبات کمیته مبارزه با قاچاق کالا و سوخت مقرر شد تا تمامی خودرو های عمومی و خدماتی سنگین درون شهری نسبت به نصب دستگاه جی.پی.اس اقدام کنند.

وی ادامه داد: با وجود اطلاع رسانی لازم از مهر ماه سال جاری و تعیین مهلت قانونی تا ابتدای دیماه لذا بسیاری از مالکان خودرو های عمومی سنگین به دلایل مختلف از این اقدام سر باز زدند که در نهایت با دستور مقامات استانی سهمیه سوخت آنها تا هنگام نصب این سامانه بر روی خودرو به نصف کاهش یافته است.

میردشتی با تاکید بر اینکه شرکت نفت ملزم به اجرای مصوبات کمیته سوخت استانی است افزود: درهمین راستا از ابتدای دیماه سال جاری بر اساس دستور العمل کمیته سوخت استان و کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا سهمیه سوخت خودرو های سنگین فاقد دستگاه جی.پی اس به نصف سهمیه قبلی کاهش یافته است.

وی گفت: در حال حاضر به منظور پیشگیری از اخلال در فعالیت شرکت اتوبوسرانی با موافقت فرماندار زاهدان تا 15 دی ماه سال جاری به اتوبوس های درون شهری فرصت داده شد تا نسبت به نصب این دستگاه اقدام کرده و لذا تا تاریخ فوق سهمیه سوخت آنها بر اساس سهمیه قبلی تحویل داده شود.

میردشتی نصب دستگاه جی. پی.اس بر روی خودرو های درون شهری را با هدف ساماندهی و جلوگیری از خروج غیر قانونی سوخت از شبکه توزیع دانست و افزود: متاسفانه تفاوت قیمت فاحش نهاده های سوختی در استان با آن سوی مرز انگیزه زیادی برای حمل و قاچاق سوخت ایجاد می‌کند و لذا این مسئله موجب اعمال قوانین نظارتی بیشتری در استان شده است.

وی اظهار داشت: به کرات مشاهده می شود بسیاری از خودروهای سنگین که از این استان به سایر استان‌های کشور انتقال یافته است اما کارت سوخت آنها برای ورود به شبکه قاچاق در استان نگهداری می شود.

میردشتی در خصوص اصرار بر حضور خودروهای سنگین به صورت روزانه در جایگاه های سوخت نیز گفت: این قانون نیز بر اساس تصمیمات اتخاذ شده کشوری در استان اعمال شده و لذا شرکت پخش فراورده های نفتی زاهدان در خصوص تحویل سوخت به صورت هر 2 روز یک بار و یا ذخیره سازی سوخت در کارت هوشمند مجاز نیست.

وی ابراز داشت: تحویل سوخت به صورت سهمیه یک جا تنها در خصوص کارگاه‌های راهسازی و خدماتی که امکان تردد روزانه به داخل شهر را ندارند اعمال می‌شود.

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گزارش: بابک رحیمیان