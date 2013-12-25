ساخت کتاب فیلم برای ناشنوایان ضروری است/ لزوم ثبت زبان اشاره در ایران

به گزارش خبرنگار مهر، میهمان دفتر خبرگزاری مهر در اصفهان زهره قاری است که اولین کسی است که ساخت فیلم و یا به روایتی کتاب فیلم را در ایران برای ناشنوایان را دنبال می‌کند. او علاوه بر اینکه این موضوع را با جدیت دنبال می کند در ایجاد رشته زبان شناسی ناشنوایان در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه الزهرا (س) را نیز پیگیر و از او به عنوان موسس زبان شناسی ناشنوایان در ایران و حتی خاورمیانه نیز یاد می‌کنند.

وی در گفتگوی خود با خبرنگار مهر بیان داشت: در گذشته دیدی که به ناشنوایان وجود داشت نگاهی بود که از او با عنوان عقب مانده یاد می‌کردند این در حالی است که باید از این افراد نیز برای ارتقای جامعه بهره جست و آنها دارای استعداد بالایی هستند که نباید از آن غافل باشیم.

زبان اشاره تمام عناصر زبان را دارا است

قاری بیان کرد: زبان اشاره تمام عناصر زبان گفتاری اعم از صرف و نحو را در خود دارد و علاوه بر آن نباید از این نکته مغفول ماند که این زبان برای خودش دارای یک فرهنگ و ادبیات است چنانچه زبان اشاره هم شعر دارد و حتی ما در زبان اشاره معماری داریم لذا نباید از این زبان به عنوان زبان عقب مانده یاد کرد.

این زبان شناس بیان کرد: باید از توانایی ناشنوایان بهره لازم را جست تا در نهایت آنان نیز زمینه ساز برای پیشرفت جامعه باشند زیرا ناشنوایان استعدادهای خدادادی دارند که بسیاری از انسانهای عادی از آن بی بهره هستند.

موسس زبان شناسی ناشنوایان در ایران در ادامه با اشاره به اینکه باید توجه ویژه و اهتمامی دو چندان به ناشنوایان داشت گفت: بی توجهی به آنان سبب می‌شود تا دیگران از این فرصت برای تبلیغات خود بهره لازم را ببرند و حتی تعالیم سیاسی و مذهبی را از طریق این افراد دنبال کنند.

قاری تصریح کرد: به شدت دنبال هستم تا در حد توان از این موضوع جلوگیری نمایم چنانچه اکنون روحانیون وهابی زبان اشاره را آموزش دیده و در حال جذب ناشنوایان هستند و یا برخی از شبکه های تلویزیونی فارسی زبان برنامه های خود را با زبان اشاره انتقال می دهد که این موضوع سبب می‌شود تا بسیاری از تفکرات خاص خود را نیز از این طریق انتقال دهند.

وی ادامه داد: از لحاظ پیشرفتی می توان به ناشنوایان توجه کرد، چون از لحاظ دیداری دقت بالایی دارند و ناشنوا می تواند رابطه بالایی با دستگاه ها برقرار کند و نباید به ناشنوایان نگاه معلولی داشت چون آنان نقش بالایی در پیشرفت های جامعه دارند.

زبان اشاره را در ایران ثبت نکنیم نابود می‌شود

این موسس زبان شناسی ناشنوایان در ایران بیان کرد: در صورتی که برای ثبت زبان اشاره در ایران فعالیت نکنیم به مرور زمان این زبان از بین خواهد رفت.

وی گفت: در یک قرن پیش آمریکا زبان اشاره را ممنوع کرد و پس از نابودی زبان های اشاره در خصوص آن تحقیق شد و آنان به این نتیجه رسیدند که زبان اشاره یک زبان کامل است و از سوی دیگر تحقیق شد که ناشنوایی از طریق ژن منتقل نمی شود لذا اجازه استفاده از این زبان را آمریکا داد و اکنون آنها در تلاش هستند تا زبان اشاره خودشان را انتقال دهند.

قاری با بیان اینکه اکنون زبان اشاره آمریکا مورد توجه بسیاری از کشورها نیست، گفت: به طور مثال زبان اشاره آمریکا در در انگلستان مورد توجه نیست چون یک زبان ساختگی بود و این در حالی است که ناشنوایان خدادادی دارای یک استعداد خاص هستند که با زبان اشاره صحبت کنند زبانی که دارای صرف و نحو است و یک زبان کامل است.

وی تاکید کرد: در سال 2001 در استرالیا این بحث مطرح شد که اگر تا 10 سال آینده در خصوص این زبان در ایران اقدام نشود و یا این زبان ثبت نشود زبان شما خواهد مرد ولی خوشبختانه تاکنون به سبب برگزاری همایش‌های مختلف در سراسر ایران این زبان زنده مانده است.

ناشنوایان می‌توانند خودشان برای خودشان زبان ایجاد کنند

این موسس زبان شناسی ناشنوایان در ایران بیان داشت: من سه زبان اشاره هم از مناطق مختلف آورده و روی آن کار کرده ام که اشاره ای جدا از زبان ایران داشته اند و احتمال دارد علاوه بر این سه زبان، زبان های دیگری هم باشد؛ چرا که خداوند این قدرت را به ناشنوایان داده که خودشان برای خودشان زبان ایجاد کنند.

وی در این خصوص به اندونزی اشاره و بیان کرد: در آنجا چون جزایر مختلفی وجود دارد ، چیزی نزدیک به سه هزار و 600 زبان اشاره وجود دارد.

رشته‌ای که فرم نوشتاری ندارد

وی در بخش دیگری از گفتگوی خود با خبرنگار مهر به زمان ورودش به ایران اشاره کرد و افزود: وقتی من به ایران آمدم دانشگاه الزهرا (س) از من استقبال کرد و اکنون بیش از 6 سال است که به ایران آمده و از این رشته استقبال شده اما همین طور که می دانید این رشته فرم نوشتاری ندارد لذا نمی توانیم کتاب بنویسیم و باید بجای آن فیلم ساخت و فیلم به منزله کتاب است یعنی ما متن را به صورت علمی خواهیم نوشت و پس از آن را به صورت فیلم اجرا خواهیم کرد.

قاری اظهار داشت: همان طور که ما برای آموزش زبان انگلیسی سی دی و فیلم آموزشی داریم برای زبان اشاره نیز باید فیلم تولید کرد و اکنون سی دی های آموزشی وجود دارد یعنی ما متن را خواهیم نوشت و پس از آن از ناشنوایان می خواهیم تا آن را اجرا کنند.

درخواست هایی که به نتیجه نرسید

این موسس زبان شناسی ناشنوایان در ایران بیان داشت: چند مشکل وجود دارد اول اینکه ما اولین بار است که این زبان را به صورت فیلم می‌خواهیم بسازیم و از سوی دیگر آمریکا و انگلیس دنبال است تا زبان خودشان را بیاورد و جایگزین کنند لذا برای ساخت این فیلم با دو مشکل ساخت سناریو از یک سو و از سوی دیگر ساخت خود فیلم مواجه هستم که بسیار هزینه بر است و باید برای آن هزینه کرد.

وی با اشاره به اینکه در مدت هفت سالی که در ایران هستم برای ساخت این فیلم ها و هزینه لازم آن به مراکز مختلفی مراجعه کرده ام بیان داشت: متاسفانه تا کنون این کار به نتیجه نرسیده لذا در نهایت من سال گذشته با هزینه شخصی خود و پدرم کار را شروع کرده و تاکنون فیلم‌هایی را که ساخته‌ام بسیار عالی و علمی بوده است.

قاری تاکید کرد: من تا کنون تلاش کرده ام تا با بهره گیری از محیط های تاریخی و زیبای ایرانی که خودش معرفی ایران فرهنگی را نیز به دنبال دارد ساخت برنامه های خود را دنبال کنم.

این استاد دانشگاه در بخش پایانی سخنان خود تاکید کرد: من هنوز برای ساخت این کتاب فیلم های آموزشی امید دارم و می دانم ایرانیان حمایت می کنند.

این موسس زبان شناسی ناشنوایان در ایران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه دانشجویان در مقاطع مختلف به شدت از این رشته استقبال می‌کنند بیان داشت: این در حالی است که استقبال از این رشته در سایر کشورها به اندازه توجهی نیست که من در میان دانشجویان ایرانی دیدم.

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گفتگو: محمد قاسمی

