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۴ دی ۱۳۹۲، ۹:۴۳

بررسی آسیبهای ورزشی در همایش انجمن جراحی زانو

بررسی آسیبهای ورزشی در همایش انجمن جراحی زانو

موضوع آسیبهای ورزشی، در سومین همایش دوسالانه انجمن جراحی زانو که قرار است از 15 تا 18 بهمن ماه امسال در سالن همایشهای جزیره کیش برگزار شود، مورد بررسی قرار می گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد رازی رئیس انجمن جراحی زانو، آرتروسکوپی و آسیبهای ورزشی، هدف اصلی این کنگره را بالا بردن توان علمی پزشکان متخصص ارتوپدی فعال در این زمینه عنوان کرد و افزود: هدف مهم ما از برگزاری این همایش دستیابی به افقهای تازه‌ای در جراحی زانو، آرتروسکوپی و آسیبهای ورزشی و نشان دادن توان علمی جراحان ما به شرکت کنندگان خارجی است.

وی با بیان اینکه شرکت درکنگره از امتیاز بازآموزی برخوردار است، محورهای اصلی کنگره را برشمرد: ضایعات غضروف زانو، تعویض مفصل زانو، آرتروسکوپی زانو، شانه، هیپ و مچ پا، پزشکی ورزشی، استئوتومی اطراف زانو، بیومکانیک ارتوپدی و سایر مباحث مربوط به ارتوپدی و پزشکی ورزشی و توانبخشی از جمله محورهای موضوعی در نظر گرفته شده برای این دوره از کنگره هستند.

رئیس انجمن جراحی زانو، آرتروسکوپی و آسیبهای ورزشی با اشاره به اینکه 4 روز کنگره شامل دوره‌های آموزشی، مقالات علمی، سخنرانی‌ها، بحثها و نشستها، نمایش جراحی، کارگاههای آموزشی و نمایشگاههای فنی است، گفت: در نمایشگاههای جنبی کنگره تازه های علمی، تکنولوژیهای روز و همچنین تجهیزات پزشکی جدید به نمایش گذاشته خواهدشد.

به گفته رازی، مخاطبان کنگره متخصصین ارتوپدی، متخصصین طب فیزیکی، متخصصین فیزیوتراپی و پزشکی ورزشی هستند.

وی اضافه کرد: تعداد کثیری از شرکت کنندگان ایرانی و خارجی تازه‌های آرتروسکوپی، آسیبهای ورزشی، جراحیهای مختلف زانو و پروتزهای زانو را مورد بررسی قرار می‌دهند. همچنین سخنرانان ایرانی و خارجی دعوت شده از ژاپن، اروپا، نیوزلند و... در کنگره تازه‌های علمی مباحث یاد شده را عرضه خواهند کرد.

کد مطلب 2202023

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