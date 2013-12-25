بررسی آسیبهای ورزشی در همایش انجمن جراحی زانو

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد رازی رئیس انجمن جراحی زانو، آرتروسکوپی و آسیبهای ورزشی، هدف اصلی این کنگره را بالا بردن توان علمی پزشکان متخصص ارتوپدی فعال در این زمینه عنوان کرد و افزود: هدف مهم ما از برگزاری این همایش دستیابی به افقهای تازه‌ای در جراحی زانو، آرتروسکوپی و آسیبهای ورزشی و نشان دادن توان علمی جراحان ما به شرکت کنندگان خارجی است.

وی با بیان اینکه شرکت درکنگره از امتیاز بازآموزی برخوردار است، محورهای اصلی کنگره را برشمرد: ضایعات غضروف زانو، تعویض مفصل زانو، آرتروسکوپی زانو، شانه، هیپ و مچ پا، پزشکی ورزشی، استئوتومی اطراف زانو، بیومکانیک ارتوپدی و سایر مباحث مربوط به ارتوپدی و پزشکی ورزشی و توانبخشی از جمله محورهای موضوعی در نظر گرفته شده برای این دوره از کنگره هستند.

رئیس انجمن جراحی زانو، آرتروسکوپی و آسیبهای ورزشی با اشاره به اینکه 4 روز کنگره شامل دوره‌های آموزشی، مقالات علمی، سخنرانی‌ها، بحثها و نشستها، نمایش جراحی، کارگاههای آموزشی و نمایشگاههای فنی است، گفت: در نمایشگاههای جنبی کنگره تازه های علمی، تکنولوژیهای روز و همچنین تجهیزات پزشکی جدید به نمایش گذاشته خواهدشد.

به گفته رازی، مخاطبان کنگره متخصصین ارتوپدی، متخصصین طب فیزیکی، متخصصین فیزیوتراپی و پزشکی ورزشی هستند.

وی اضافه کرد: تعداد کثیری از شرکت کنندگان ایرانی و خارجی تازه‌های آرتروسکوپی، آسیبهای ورزشی، جراحیهای مختلف زانو و پروتزهای زانو را مورد بررسی قرار می‌دهند. همچنین سخنرانان ایرانی و خارجی دعوت شده از ژاپن، اروپا، نیوزلند و... در کنگره تازه‌های علمی مباحث یاد شده را عرضه خواهند کرد.