اهدای عضو 11 بیمار مرگ مغزی در اردبیل

حسن قبادی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: تمامی این بیماران با خواست خانواده و توصیه قبل از فوت خود، اعضای بدنشان را به بیماران نیازمند اهدا کرده اند.

وی تاکید کرد: این سنت حسنه در اردبیل نهادینه شده و تقریبا اکثر بیماران مرگ مغزی در سال جاری اعضای بدن خود را اهدا کرده اند.

به گفته قبادی در مقایسه وضعیت استان با میانگین کشوری، اردبیل در رتبه مطلوبی از نظر اهدای عضو قرار گرفته است.

وی تاکید کرد: آمارها نشان می دهد اردبیل از میانگین کشوری نیز جلوتر بوده و شهروندان اردبیلی نسبت به این اقدام نظر مساعدی دارند.

وی با بیان اینکه بسیاری از بیماران پیوند قلب یا قرنیه چشم امیدوار به بخشش یک بیمار دیگر هستند، اضافه کرد: ضروری است تا حد امکان فرهنگ سازی اهدا عضو بیماران مرگ مغزی برای نجات جان یک بیمار دیگر نهادینه شود.