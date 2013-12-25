لاریجانی آغاز سال نو میلادی را به هموطنان مسیحی تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره اخبار مجلس شورای اسلامی، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به مناسبت آغاز سال نو میلادی پیام تبریک صادر کرد که متن کامل آن به این شرح است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

میلاد خجسته پیامبر صلح و محبت حضرت عیسی علیه‌السلام و آغاز سال جدید میلادی را به هموطنان عزیز مسیحی آشوری تبریک و شادباش می‌گویم.



حضور کم‌نظیر آشوریان در تمام عرصه‌های انقلاب و نظام جمهوری اسلامی و نثار خیل شهیدان در دفاع مقدس نشان دهنده دلبستگی و همراهی این هموطنان به آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

اینجانب از سوی خود و سایر نمایندگان مجلس شورای اسلامی بار دیگر ضمن تبریک این عید گرانقدر به هموطنان عزیز مسیحی و آشوری امیدوارم میلاد پربرکت حضرت عیسی علیه‌السلام طلیعه مهربانی، صلح و خوشبختی برای تمام هموطنان مسیحی آشوری در این کشور و در هر گوشه جهان باشد.

علی لاریجانی

رئیس مجلس شورای اسلامی