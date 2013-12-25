هافبک میلان سه جلسه محروم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، میلان در این بازی با نتیجه یک بر صفر به اینتر باخت. "سولی علی مونتاری" در دقیقه 90 این بازی به دلیل بازی خشن و در گیری با بازیکن اینتر از زمین اخراج شد.



کارت قرمزی که این بازیکن در این بازی دریافت کرد دو جلسه محرومیت برای وی در پی داشت اما شدت حادثه و نقش این بازیکن در تکرار تخلف، یک جلسه محرومیت اضافی برای این بازیکن به همراه داشته است.

بر پایه گزارش ساکرنت، مونتاری بازی نخست سال 2014 که در تاریخ ششم ژانویه با آتالانتا برگزار می‌شود را از دست می‌دهد. این بازیکن در بازی مقابل تیم‌های ساسولو و هلاس ورونا هم نمی‌تواند میلان را همراهی کند.

این بازیکن غنایی در 232 بازی که در سری آ انجام داده 11 کارت قرمز دریافت کرده است.