تعطیلی تنها استخر ورزشی دولتی بابلسر

به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان بابلسر دارای دو استخر ورزشی دولتی و خصوصی است که حدود یکماه از تعطیلی استخر دولتی آن می گذد.

این استخر دولتی که سال گذشته با حضور مسئولان استانی و شهرستان افتتاح شده بود، پس از کمتر از یکسال فعالیت به تعطیلی کشیده شد.

جمشيد خسروي مدير استخر و مدرس بين المللي شنا در گفتگو با خبرنگار مهر، دلیل تعطیلی استخر دولتی را بدقولیهای مسئولان منطقه در انجام تعهدات بیان کرد.

وی اظهار داشت: در صورتي كه با تعامل بيشتر اداره كل تربيت بدني و مقامات محلي شهرستان اين مشكل قابل حل است.

وي مشكل پيش آمده را تهيه و كمبود آب مصرفي استخر دانسته است.

همچنین رئيس اداره ورزش و جوانان شهرستان بابلسر نیز با بیان اینکه نمي توانيم استخر را بازگشایي كنيم، خواهان توجه مسئولان امر به این مسئله شد.

فرشاد آذري گفت: به دليل نداشتن حق انشعاب آب شهري ما نمي توانيم از استخر استفاده كنيم.

وی يكي از نيازهاي اصلي هر استخر ورزشی را، وجود آب تصفيه شده بیان کرد و گفت: متاسفانه بدليل كوتاهي در امور محوله از سوی شركت گسترش و تجهيز اماکن ورزشی، اين استخر از امكانانت اوليه و لازم بي بهره است.

تاکنون از آب چاه در استخر استفاده می شد

آذری گفت: تاکنون برای فعالیت استخر از آب چاه استفاده مي شد كه متاسفانه به دليل بالا بودن آهن و رسوبات ديگر امكان استفاده از آن وجود ندارد و بنده هم تا رفع مشكل به صورت اساسي اين اجازه را نمي دهم تا استخر بازگشایي شود.

در عین حال، علي اكبر محمدي رئيس آب و فاضلاب شهري بابلسر نيز درباره تعطیلی تنها استخر ورزشی دولتی شهرستان گفت: اين اداره در صورت تسويه حساب اداره تربيت بدني و دادن حق انشعاب آب مي تواند اجازه بازگشايي استخر را صادر کند.