احتمال افزایش سکته قلبی در هوای آلوده/ توصیه به بیماران

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ولی اله حسنی اشاره به تشدید آلودگی هوای تهران و عوارض آن برای بیماران قلبی عروقی گفت: آلودگی هوا منجر به اکسیداسیون در بیماران قلبی ریوی می شود، چرا که در هوای آلوده، میزان اکسیژن در هوا به حدود 20 تا 21 درصد می رسد و با کاهش درصد اکسیژن در بدن، قلب فعالتر شده و افراد دچار عوارضی از جمله تپش قلب و افزایش فشار خون می شود.

وی به بیماران قلبی توصیه کرد: افرادی که دارای بیماریهای قلبی ریوی هستند حتما در روزهای آلوده بویژه در این روزها، در منزل مانده و کمتر در معرض آلودگی هوا قرار گیرند، اگر هم می خواهند ورزش کنند، حتما در محیط خانه اقدام به ورزشهای سبک کنند. به هر حال در خانه میزان ذرات آلوده کمتر است و منجر به کمبود اکسیژن در فرد نمی شود.

این متخصص بیهوشی با بیان اینکه هوای آلوده می تواند منجر به سکته قلبی این بیماران شود، تاکید کرد: کسانی که زمینه فشار خون و دیابت دارند، در این هوا دچار هایپوکسی می شوند، عروقشان تنگ می شود و ممکن است در نهایت اسپاسم شده و سکته کنند از این رو به این افراد توصیه می شود زمانیکه اعلام می شود هوا آلوده است، حتما خارج از محدوده آلودگی باشند و در معرض آلاینده ها قرار نگیرند.به گفته دکتر

حسنی، سالمندان و کسانی که بیماریهای زمینه ای از جمله اختلالات دریچه قلب دارند، در هوای آلوده به سلامتی خود بیش از گذشته اهمیت دهند.

وی با بیان اینکه بیماران قلبی، ریوی و کلیوی بیشتر در معرض خطر قرار دارند، خاطر نشان کرد: بیماران مبتلا به آسم مخصوصا کسانی که دچار آسم فصلی هستند و در زمستان با مشکل مواجه می شوند، بیش از سایر بیماران در معرض شدت بیماری قرار دارند. از این رو باید نکات عنوان شده را رعایت کنند.

این متخصص بیهوشی به اهمیت رسانه ها بویژه برنامه ای مانند دکتر سلام شبکه آموزش در اطلاع رسانی به شهروندان اشاره کرد و گفت: بیشتر افراد برنامه های تلویزیون را در خانه پیگیری می کنند، از این رو برنامه هایی مانند دکتر سلام شبکه آموزش می تواند در اطلاع رسانی به خانواده ها نقش فراوانی داشته باشد، این برنامه ها با جاذبه های مخصوص به خود می توانند در بهترین شکل توصیه ها را به مردم انتقال دهند.

وی تاکید کرد: آلودگی هوا موضوعی نیست که تنها به یک عده از افراد ارتباط داشته باشد، مسئله ای عمومی است و باید مورد توجه همه قرار گیرد.