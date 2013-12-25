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۴ دی ۱۳۹۲، ۱۰:۲۷

رویترز مدعی شد؛

صادرات نفتی عراق به صورت محرمانه از مصر به سوریه می‌رسید

صادرات نفتی عراق به صورت محرمانه از مصر به سوریه می‌رسید

خبرگزاری رویترز در گزارشی اعلام کرد دولت سوریه طی 9 ماه اخیر مقادیر بالایی واردات نفت خام از عراق داشته که آن را از یک بندر در مصر تحویل گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، صادرات نفت خام عراق به سوریه با وجود تحریمهای کشورهای غربی از طریق بندر "سیدی کریر" در مصر (در سواحل مدیترانه) انجام می شده است.

گزارش تهیه شده از سوی رویترز نشان می دهد که دولت سوریه طی ماههای اخیر علاوه بر صادرات نفتی ایران، از برخی کشورهای دیگر از جمله عراق نیز نفت دریافت کرده است.

بنابر این گزارش، میلیونها بشکه نفت خام عراق طی 9 ماه اخیر از طریق کشتیهای ایران از عراق و تحت نام شرکتهای لبنانی و مصری به سوریه رسیده است.

بر این اساس، شرکتهای دخیل در موضوع صادرات نفت عراق به سوریه با توجه به خطرات بالای انتقال نفت به این کشور، مبالغ بیشتری دریافت می کرده اند که این تجارت را برای آنها سودآور کرده است.

در این گزارش همچنین به شرکتهایی در لبنان، مصر و عراق اشاره شده که با وجود تحریمها در رساندن نفت به دولت سوریه دخالت داشته اند.

کد مطلب 2202058

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