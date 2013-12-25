امیر مهدی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد مصدومیتش ضمن بیان مطلب فوق افزود: روز یکشنبه به دلیل برخورد از ناحیه شکم احساس درد می‌‎کردم که پس از مراجعه به پزشک و انجام امور اولیه مشخص شد بخشی از "مری"ام دچار پارگی شده و نمی‌توانم غذا يا حتی نوشیدنی استفاده کنم، به همین دلیل با تشخیص پزشکان در بیمارستان بستری شدم.

وی ادامه داد: چون پاره گی خفیف بود با استراحت و تحت مراقبت بودن در بیمارستان مشکل رفع شد، امروز از بیمارستان مرخص خواهم شد و طبق نظر پزشک از روز شنبه هم می‌توانم تمرینات را پیگیری کنم.

قهرمان سال 2012 جهان با اشاره به وضعیت بدنی خود اظهار کرد: بعد از رهایی از آسیب دیدگی با طراحی تمرینات استاد دباغیان خیلی زود به آمادگی لازم دست پیدا کرده و در هفته اول لیگ هم مبارزات خوبی به نمایش گذاشتم. امیدوارم بتوانم به آمادگی خوبی برای حضور در اردوهای تیم ملی دست پیدا کنم.

مهدی‌زاده در پایان گفت: هفته دوم از رقابتهای سوپر لیگ کاراته را به دلیل مصدومیت از دست داده‌ام و این مسابقات را از روی سکوها تماشا می‌کنم ولی از هفته آتی در کنار سایر اعضای تیم خواهم بود و برای کسب یک عنوان با ارزش تلاش خواهیم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدیزاده روز یکشنبه در تمرینات تیم آذرین خودرو نوین آسیب دیده و در بیمارستان بستری شده بود.