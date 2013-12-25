به گزارش خبرگزاری مهر، آيتالله غياثالدين طه محمدي، نماينده ولي فقيه در استان همدان و رئيس بنياد بوعلي سينا در ديدار دانشجويان ايراني مقيم بلاروس در سفارت جمهوري اسلامي در مينسك با اشاره به اين مطلب افزود: يكي از مسائلي كه در جهان معاصر گم شده است اين است كه انسان نميخواهد خودش را بشناسد و همه چيز را شناخته جز خودش. اگر عظمت انسان را بخواهيم درك كنيم آنقدر انسان بزرگ است كه هركس خودش را كشف كند، خدا را شناخته است. راه رسيدن به حقيقت، اين خودشناسي است و در قدم دوم بايد اصول اعتقادي را بشناسيم و محكم كنيم.
رئيس بنياد بوعلي سينا اضافه كرد: در جنگ نرمي كه وجود دارد، اول اعتقادات جوانها را نشانه گرفتهاند. اگر اعتقادات را بگيرند ديگر از دعا و نماز و ... در بين جوانان خبري نخواهد بود. بنابراين امروز رسالت دانشگاه و حوزه اين است كه پاسداران اعتقادات ديني باشند.
آيتالله طه محمدي با اشاره به تخريب چهرههاي بزرگان دين و دانش گفت: چهره اكثر نوابغ ايران و اسلام را خراب كردهاند. مثلا يكي از آنها بوعليسينا است كه او را به كفر و بيديني متهم كردهاند. امام خميني(ره) در وصف بوعلي سينا او را اعجوبه كبري مي داند و بعد از معصومين او را "لم يكن له كفواً احد" ميداند.
آيتالله طه محمدي با استناد به تعبير امام خميني(ره) درباره بوعليسينا اضافه كرد: بوعليسينا بينظير است و مرد بسيار بزرگي در عالم انديشه و تفكر اسلامي است. او با اينكه عمر چنداني نكرده است و در آن نا امنيها و آوارگيها كه سلاطين جور ميخواستند او را به چنگ بياورند، از بخارا تا گرگان و ري و همدان و اصفهان در سفر بوده است. واقعيت اين است كه بوعلي سينا الگوي خوبي براي همه زمانها و زمانه حاضر است. شما ببينيد در طول زير 60 سال عمر، حدود 400 جلد كتاب و رساله تأليف كرده است در حالي كه امنيت و آسايش هم نداشته است. چه عشقي داشته است و چقدر به دينش، مردمش و خلقش ايمان داشته است. واقعا عاشق مردم و عاشق علم و دانش بوده است.
رئيس بنياد بوعلي سينا، دانشجويان را وارثان امروز بوعليسينا دانست و گفت: امروز شما هر كدام در يك رشته، وارث بوعليسينا هستيد. در زمان بوعليسينا علمي نبوده است كه ايشان متخصص آن نبوده است؛ بوعلي در منطق، رياضيات، فلسفه، عرفان و علوم كيهاني در آن زمان سرآمد بوده است.
آيتالله طه محمدي با اشاره به اعلام هزاره تأليف كتاب قانون بوعلي سينا از سوي يونسكو، آنرا افتخاري براي ايران دانست و گفت: اگرچه برخي كشورها مدعي ابنسينا هستند و آن را ميخواهند مصادره كنند، ولي در ايراني بودن آن نميتوان هيچ ترديدي داشت. البته ايشان انساني است كه همه دنيا از شرق تا غرب عالم، او را تكريم ميكنند و او را متعلق به خود ميدانند كه اين مسئله نشاندهنده عظمت فكري و انديشگي اين مرد بزرگ است.
وي جمعآوري آثار و نسخههاي خطي و چاپي بوعليسينا و ابنسينا پژوهي را از سراسر جهان، جزو برنامههاي بنياد بوعليسينا ذكر كرد و گفت: اميدواريم با همكاري دانشجويان و اهل علم و نمايندگيهاي فرهنگي جمهوري اسلامي در خارج از كشور، بتوانيم قدم مؤثري در اين راه برداريم.
رئيس بنياد بوعلي سينا در پايان خواستار توجه بيشتر دانشجويان و اساتيد دانشگاهها به مفاخر علمي ايران و شناخت مطالعه و بهرهگيري از دانشهاي به ميراث مانده از آنها به ويژه ميراث علمي بوعلي سينا در زمينههاي فلسفي و پزشكي شد.
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