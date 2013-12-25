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۴ دی ۱۳۹۲، ۱۰:۵۵

امینی به مهر خبر داد:

نرخ تولد پسر در اردبیل بیشتر از دختر است/تولد سه نوزاد در هر ساعت

نرخ تولد پسر در اردبیل بیشتر از دختر است/تولد سه نوزاد در هر ساعت

ردبیل – خبرگزاری مهر: مدیر کل ثبت احوال استان اردبیل گفت: آمارها نشان می دهد نرخ تولد پسران در استان بیشتر از دختران است.

عبدالله امینی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در حال حاضر به ازای هر 100 دختر، 106 پسر در اردبیل متولد شده است.

وی با بیان اینکه در هر ساعت سه نوزاد در استان متولد می شود، اضافه کرد: در هشت ماهه نخست سال جاری هر روز به صورت میانگین 70 مورد ولادت ثبت شده است.

به گفته امینی در هشت ماهه نخست سال 16 هزار و 726 مورد ولادت با نرخ رشد یک درصدی به نسبت مدت مشابه سال گذشته ثبت شده است.

وی تاکید کرد: نسبت ولادت شهری به روستایی نیز 195 بوده و در مقابل هر 100 ولادت روستایی 195 ولادت شهری ثبت شده است.

کاهش چهار درصدی آمار فوت

مدیر کل ثبت احوال استان همچنین در خصوص آمار مرگ و میر اضافه کرد: در هشت ماهه نخست سال جاری چهار هزار و 252 مورد با افت چهار درصدی به نسبت مدت مشابه سال گذشته ثبت شده است.

وی تاکید کرد: به صورت میانگین هر روز 18 مورد فوت در استان اردبیل حادث می شود.

وی با بیان اینکه فوت مردان بیشتر از زنان است، اضافه کرد: در مقابل فوت هر 100 زن، 130 مرد فوت شده است.

کد مطلب 2202065

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