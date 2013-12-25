موافقان طرح حمایت از صنعت برق: وضعیت برق اورژانسی است / تاکید مخالفان بر مغایرت طرح با قانون اساسی

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه امروز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی کلیات طرح حمایت از صنعت برق کشور نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه به عنوان یکی از مخالفان این طرح اظهار داشت: اگر برای دولت حمایت از صنعت برق مهم است باید لایحه ای در این خصوص بدهد و پیشقدم شود، این طرح در کمیسیون صنایع به عنوان کمیسیون فرعی با اکثریت آرا رد شده است.

وی اظهار داشت: آیا ما می خواهیم برای منافع چند کارخانه دار قانون بگذاریم، این طرح مغایر اصل 75 قانون اساسی است و درآمد دولت را نیز کاهش خواهد داد، چرا ما پول 70 میلیون نفر را به جیب عده ای بریزیم.

در ادامه حسین امیری خامکانی عضو کمیسیون انرژی به عنوان موافق و از طراحان این طرح گفت: امروز اکثر کارشناسان نگران آینده نیروگاه ها و خاموشی هایی هستند که احتمالا در سالهای آینده خواهیم داشت، امور امنیت و همه مسائل مهم کشور به برق وابسته است و تصور نداشتن برق ممکن نیست.

وی در ادامه افزود: چند سال است که نیروگاههای ما از جیب خرج می کنند البته نیروگاهها را در این چند سال اخیر فروخته ایم و مبالغ آن را در جاهای دیگر صرف کرده ایم.

امیری با بیان اینکه دولت چند هزار میلیارد تومان به صنعت برق بدهکار است، گفت: ما در حال حاضر به هزاران پست و ترانس برق نیاز داریم و اگر تمام پروژه های مسکن مهر به بهره برداری برسد باید برق زیادی تولید کنیم.

وی با بیان اینکه کشورمان در صنعت برق در رتبه 163 جهان قرار دارد، گفت: برای کشوری که روی منابع انرژی خوابیده این موضوع افت دارد.

امیری خاطرنشان کرد: ما سالانه به 5 تا 7 هزار مگاوات نیروگاه نیازمندیم و در شرایط فعلی راهی نداریم جز اینکه به طور اورژانسی در مصرف برق کاهش ایجاد کنیم.

در ادامه همچنین مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود نیز به عنوان مخالف طرح، بندهایی از طرح مذکور را مغایر قانون اساسی و قانون برنامه پنجم دانست.

حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از اصل 44 قانون اساسی نیز که موافق طرح مذکور است، اظهار داشت: تقریبا همه کارشناسان وزارت نیرو موافق این طرح هستند. اینکه گفته می شود چرا دولت در این خصوص لایحه نداد به این خاطر بود که در دولت گذشته نیروگاهها از طریق هدفمندی و به روش های خاص مدیریت می شدند که زیاد مناسب نبود.

وی افزود: بیشترین بدهکاری دولت مربوط به وزارت نیرو و بخش صنعت برق است و اگر این روش اصلاح نشود با کاهش تولید برق مواجه می شویم.

فولادگر افزود: برای رفع مغایرت بندهای این طرح با قانون نیز می توان طرح های اصلاحی پیشنهاد کرد تا مشکل حل شود.

همچنین محمد رضا پورابراهیمی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی به عنوان موافق این طرح گفت: یکی از چالش های اصلی کشور ما موضوع صنعت برق است. معاون اول رئیس جمهور در مصاحبه ای اظهار داشته است که ما تا قانون هدفمندی را کامل نکنیم فاز دوم آن اجرا نمی شود و به نظر می رسد با این وضع فاز دوم هدفمندی در سال 93 نیز اجرا نشود.

وی با بیان اینکه بحث تحریم ها جدی است، گفت: یکی از چالش های مهم ما عدم وجود سازمان تنظیم مقررات در صنعت برق است که حتما باید این سازمان تشکیل شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی افزود: بنده هم موافق این هستم که بندهایی از این طرح مخالف قانون است اما می توان بعد از ورود به جزئیات این موارد را اصلاح کرد.

در ادامه احمد توکلی نماینده مردم تهران در بیان اخطاری اظهار داشت: بندهایی از طرح حمایت از صنعت برق مغایر قانون است و به نظر من این طرح باید به کمیسیون برگردد تا مجدد بررسی شود در غیر این صورت این طرح مثله می شود و به هدفی که طراحان در نظر گرفته اند نمی رسد.

وی گفت: این طرح مغایر اصل 55، 75 و 110 قانون اساسی است.

بعد از بیان نظرات نمایندگان موافق و مخالف این طرح تصویب شد.