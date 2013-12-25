شرایط دریافت دفترچه درمانی المثنی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دفترچه درمانی علاوه بر اینکه به بیمهشده و خانواده تحتتکفل او امکان بهرهمندی از خدمات درمانی رایگان را در مراکز درمانی ملکی سازمان میدهد، درواقع بخشی از پرونده پزشکی بیمهشدگان نیز محسوب میشود.
بیمهشدگان، مستمریبگیران و افراد تحتتکفل آنان که بنا به دلائلی دفاتر درمانی آنها مفقود و متقاضی دریافت المثنی هستند، میبایست با تهیه مدارک ذیل و مراجعه به شعبه تأمیناجتماعی مربوطه نسبت به دریافت دفترچه درمانی المثنی اقدام کنند.
بر این اساس، تکمیل فرم درخواست صدور دفترچه درمانی المثنی، پرداخت مبلغ خسارت صدور دفترچه درمانی المثنی (برای بار اول معادل 50 درصد حداقل دستمزد روزانه در سال مربوطه و برای بار دوم به بعد معادل یکبرابر حداقل دستمزد روزانه در سال مربوطه) و ارائه اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی صاحب دفترچه مفقودی مدارک لازم برای صدور دفترچه المثنی است.
همچنین صدور دفترچه درمانی المثنی آن دسته از بیمهشدگان و مستمریبگیران و افراد تحتتکفل آنان که در اثر حوادث غیرمترقبه مفقود شود، پس از تکمیل فرم درخواست صدور دفترچه درمانی المثنی و تأییدیه از مراجع ذیصلاح (دادگاههای عمومی، نیروی انتظامی و ستاد بحران حوادث غیرمترقبه و...) صرفاً بدون اخذ وجه خسارت مربوطه انجام میشود.
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