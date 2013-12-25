  1. حوزه و دانشگاه
۴ دی ۱۳۹۲، ۱۰:۲۸

ثبت نام در دوره های کاردانی علمی کاربردی تا یکشنبه تمدید شد

ثبت نام در دوره های کاردانی علمی کاربردی تا یکشنبه تمدید شد

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور از تمدید مهلت ثبت نام برای پذیرش دوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه ای نظام آموزش مهارتی بهمن ماه 92 دانشگاه جامع علمی کاربردی خبر داد.

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مهلت ثبت نام در این دوره ها تا روز یکشنبه 8 دی ماه 92 تمدید شد.

وی افزود: تا صبح امروز 94 هزار و 897 نفر برای پذیرش در دوره های مذکور ثبت نام کرده اند. این داوطلبان در چهار گروه آزمایشی شامل گروه صنعت، کشاورزی، مدیریت و خدمات، فرهنگ و هنر برای 330 رشته و 5 هزار و 112 کد رشته محل پذیرفته می شوند.

مشاور سازمان سنجش گفت: ثبت نام برای پذیرش در این دوره از طریق شبکه اینترنتی سازمان سنجش انجام می شود و گزینش دانشجو در هر یک از کد رشته های تحصیلی بر اساس معدل مندرج در گواهینامه دیپلم، نوع دیپلم، سهمیه های آزاد، شاغل، رزمندگان و بومی بودن بر اساس ضوابط صورت می گیرد. ظرفیت پذیرش در این دوره 254 هزار و 200 نفر است.

هر داوطلب باید برای ثبت نام پس از مراجعه به سایت سازمان سنجش و پرداخت مبلغ 106 هزار ريال به عنوان وجه ثبت نام در این دوره شرکت کنند. نتایج پذیرش در این دوره در بهمن ماه اعلام می شود و داوطلبان می توانند دوره خود را برای نیمسال تحصیلی دوم 93 - 92 بهمن آغاز کنند.

کد مطلب 2202081

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