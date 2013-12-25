ثبت نام در دوره های کاردانی علمی کاربردی تا یکشنبه تمدید شد

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مهلت ثبت نام در این دوره ها تا روز یکشنبه 8 دی ماه 92 تمدید شد.

وی افزود: تا صبح امروز 94 هزار و 897 نفر برای پذیرش در دوره های مذکور ثبت نام کرده اند. این داوطلبان در چهار گروه آزمایشی شامل گروه صنعت، کشاورزی، مدیریت و خدمات، فرهنگ و هنر برای 330 رشته و 5 هزار و 112 کد رشته محل پذیرفته می شوند.

مشاور سازمان سنجش گفت: ثبت نام برای پذیرش در این دوره از طریق شبکه اینترنتی سازمان سنجش انجام می شود و گزینش دانشجو در هر یک از کد رشته های تحصیلی بر اساس معدل مندرج در گواهینامه دیپلم، نوع دیپلم، سهمیه های آزاد، شاغل، رزمندگان و بومی بودن بر اساس ضوابط صورت می گیرد. ظرفیت پذیرش در این دوره 254 هزار و 200 نفر است.

هر داوطلب باید برای ثبت نام پس از مراجعه به سایت سازمان سنجش و پرداخت مبلغ 106 هزار ريال به عنوان وجه ثبت نام در این دوره شرکت کنند. نتایج پذیرش در این دوره در بهمن ماه اعلام می شود و داوطلبان می توانند دوره خود را برای نیمسال تحصیلی دوم 93 - 92 بهمن آغاز کنند.