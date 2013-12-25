30 دستگاه رایانه به کتابخانه مرکزی همدان اضافه می شود

مهداد جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر از اضافه شدن 30 دستگاه رایانه به کتابخانه مرکزی همدان خبر داد و عنوان کرد: این اقدام در راستای ارتقا سطح خدمات به اعضاء کتابخانه و تسهیل دسترسی به خدمات انفورماتیک از جمله: جستجوی کتاب، ایران نمایه، سایت بوکی و اینترنت خواهد بود.

وی ادامه داد: ما در یک برهه زمانی متغیر، یعنی زمانی که تکنولوژی و کتابخانه سنتی در حال همگرایی در یک نقطه هستند بسر می بریم و این مسئله از نظر اجتماعی، سیاسی و عملکرد تکنیکی دارای اهمیت است و کتابخانه ها نه تنها باید در این راستا عمل کنند بلکه در عصر اطلاع رسانی جدید باید رونق پیدا کنند.

جعفری عنوان داشت: اينترنت به عنوان يك شاهراه بزرگ اطلاعاتي با امكانات وسيع خود زمينه مساعدي را براي دسترسي سريع و دائمي به اطلاعات بوجود آورده است.

وی با بیان اینکه كتابخانه ها و مراكز آموزشي و تحقيقاتي به عنوان مراكز اصلي اطلاع يابي و اطلاع رساني از عمده ترين استفاده كنندگان اينترنت به شمار مي آيند، ابراز داشت: در این زمینه كتابداران بايد به جنبه هاي نظري و كاربردي اينترنت به خوبي واقف باشند تا بتوانند اولا اطلاعات روز آمد وجامعي را در كمترين زمان ممكن به محققين و پژوهشگران ارائه کنند.

تجهیز کتابخانه ها به اینترنت گامی در توسعه کتابخانه های بدون دیوار در کشور

رئیس کتایخانه مرکزی همدان اظهار داشت: با استفاده از امكانات موجود اينترنت نظير اشتراك منابع، فهرست نويسي ورده بندي، انتخاب وسفارش مواد و... علاوه بر يكدست سازي فعاليتها وكاهش هزينه ها از امكانات وسيع اين شاهراه بزرگ اطلاعاتي در راستای پيشبرد واهداف كتابخانه ها استفاده کنند که امروزه به چنين كتابخانه هايي با امكانات، اصطلاحا كتابخانه هاي بدون ديوار گفته مي شود.

مهداد جعفری با بیان اینکه استفاده از فن آوری های اطلاعاتی باعث افزایش توانایی کتابخانه ها در سازماندهی و اشاعه اطلاعات می شود، عنوان کرد: فن آوری اطلاعات سرعت دسترسی به اطلاعات را افزایش می دهد و دسترسی از راه دور و دسترسی تمام وقت به اطلاعات را میسر می سازد.

وی همچنین گفت: برخی از مزایای به کار گیری فن آوری اطلاعات در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی شامل افزایش دسترسی به منابع، بهبود خدمات موجود، ارائه خدمات جدید و برجسته کردن وجهه کتابخانه در حوزه فن آوری اطلاعات است که از این منظر باید مورد توجه باشد.

رئیس کتایخانه مرکزی همدان در پایان سخنانش ابراز داشت: اميد است كه كتابداران بتوانند با بهره گيري هرچه بيشتر از تکنولوژی های روز، شبكه اينترنت و ساير شبكه هاي اطلاع رساني در راستای برآوردن نيازهاي محققان، پژوهشگران، متخصصان، دانشجويان و علاقمندان و همچنين برای گسترش تحقيق و توسعه قدم هاي بلند تری در راستای رسالت بزرگ آگاهی بخشی و نشر دانش و فرهنگ در جامعه بردارند.