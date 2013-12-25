80 درصد محصولات کشاورزی اردبیل به صورت خام صادر می شود

مصطفی افضلی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید به ضرورت ساماندهی بخش کشاورزی استان، تصریح کرد: صادرات خام محصولات کشاورزی صدمات جبران ناپذیری به اقتصاد منطقه تحمیل می کند.

وی افزود: این در حالی است که اردبیل جزو قطبهای کشاورزی کشور محسوب می شود که علاوه بر تامین بازار داخلی خود بخش مهمی از نیاز بازارهای دیگر را در داخل و خارج کشور تامین می کند.

وی با بیان اینکه خروج از این بن بست در سایه توسعه سرمایه گذاری است، اضافه کرد: در حال حاضر تنها یک درصد سهم سرمایه گذاری کشور متعلق به اردبیل است که رقم ناچیزی محسوب می شود.

افضلی فرد معتقد است این رقم باید با درایت مسئولان ارشد استانی به سه تا پنج درصد در سال جاری افزایش یابد.

تنگ نظری در جذب سرمایه گذاران خارجی

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اجرای این مهم در سایه حمایت از بخش خصوصی و جلب مشارکت آن ممکن خواهد بود.

وی با ابراز تاسف از تنگ نظری های موجود در خصوص جذب سرمایه گذاران خارجی و غیر بومی اضافه کرد: ضروری است مدیران حوزه های مختلف به ویژه کشاورزی، صنعت و معدن و گردشگری زمینه مشارکت سرمایه گذار را تسهیل کنند.

افضلی فرد تا کید کرد: باید فعالیت دستگاه ها در راستای ایجاد امنیت و کاهش دغدغه برای سرمایه گذار باشد تا بخش خصوصی از حضور خود نفع برده و در کنار آن سودی برای استان نیز فراهم شود.