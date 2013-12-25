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۴ دی ۱۳۹۲، ۱۰:۵۰

تصویر و خبر/

بحران در روابط امارات و تونس باعث تولید دمپایی با طرح جدید شد!

بحران در روابط امارات و تونس باعث تولید دمپایی با طرح جدید شد!

بحران ایجاد شده در روابط امارات و تونس برخی تولیدکنندگان اماراتی را به فکر تولید دمپایی با طرح پرچم تونس انداخته است!

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع سیاسی در تونس اعلام کردند: تولید دمپایی با طرح پرچم تونس در امارات به احتمال فراوان بحران دیگری در روابط پر تنش این دو کشور به وجود خواهد آورد.

روابط دو کشور طی ماههای اخیر در پی مواضع تونس در زمینه دخالت امارات برای سرنگونی دولت اسلامگرای این کشور به تیرگی گراییده بود.

مقامات تونسی معتقدند اماراتی ها در نظر دارند آنچه را درباره دولت اسلامگرای مصر رخ داد، برای دولت تونس تکرار کنند.

اخیرا برخی فعالان سیاسی در تونس با انتشار تصاویری در زمینه تولید دمپایی با طرح پرچم تونس در امارات، خشم خود را از این اقدام توهین آمیز ابراز داشته اند.

کد مطلب 2202093

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