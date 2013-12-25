به گزارش خبرگزاری مهر، سعید اوحدی درخصوص بررسی اوضاع مرزها و مسیر حرکتی زائران اربعین حسینی و نیز دیدار مسئولان کاروانهای راهیان نور با نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت گفت: تعداد زائران ایرانی در اربعین به حدود دو برابر نسبت به سال گذشته افزایش یافته است و پیش بینی میشود در سال آینده به حدود یک میلیون زائر برسد.
رئیس سازمان حج و زیارت افزود: با توجه به رهنمودهای نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت، ستاد اربعین با عنوان مناسبتهای ویژه با رویکرد اربعین در سازمان حج و زیارت تشکیل میشود و برای مناسبتهای پیش رو از جمله ایام نوروز، عرفه، نیمه شعبان، عاشورا و اربعین برنامه ریزی خواهد کرد.
حجت الاسلام سید علی قاضی عسکر نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت، هماهنگی موجود بین سازمان حج و زیارت و بعثه مقام معظم رهبری را موجب تسهیل امور حج و زیارت و ارائه خدمات بهتر به زائران ایرانی خانه خدا و عتبات عالیات دانست.
وی اظهار داشت: با تداوم و تقویت هماهنگیهای موجود بین بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت و اتخاذ تصمیمهای کارشناسی و همه جانبه نگر، در آینده وضعیت حج و عمره بسیار بهتر از گذشته خواهد بود.
نماینده ولی فقیه درامور حج و زیارت نیز بر استفاده از ظرفیتهای بسیج در مناسبتهای ویژه از جمله اربعین و عاشورا و عرفه در سال آینده تأکید کرد و افزود: لازم است سازمان حج و زیارت در هماهنگی با مسئولان بخش خصوصی تقویت امکانات مرزی را پیگیری کند.
خدر نژاد معاون امور حج، عمره و عتبات سازمان حج و زیارت نیز در رابطه با عمره سالجاری اظهار داشت: وضعیت عمره سالجاری روند بسیار مناسبی دارد و از هفته آینده روزانه 14 پرواز عمره انجام خواهد شد.
به گفته وی برای اعزام حداقل 800 هزار زائر عمره در سالجاری برنامه ریزی شده است و برنامهها برای افزایش این رقم به حدود یک میلیون نفر در سال آینده در حال انجام است.
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