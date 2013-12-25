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۴ دی ۱۳۹۲، ۱۰:۵۷

عمرانی راد:

شش واحد تولیدی راکد صنعتی در مازندرن فسخ قرارداد شدند

شش واحد تولیدی راکد صنعتی در مازندرن فسخ قرارداد شدند

ساری - خبرگزاری مهر: معاون شرکت شهرکهای صنعتی مازندران از فسخ قرارداد شش واحد تولید راکد و بدهکار در شهرکهای صنعتی استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عمرانی راد صبح چهارشنبه در حاشیه جلسه حل اختلاف و داوری شرکت شهرکهای صنعتی استان افزود: در این جلسه پرونده 15 قرارداد راکد و بدهکار که در گذشته با دریافت زمین با توجه به اخطارها و تماسهای مکرر شرکت، نسبت به اجرای طرح هیچگونه اقدامي نکرده اند، در دستور کار قرار گرفت.

عمرانی راد اظهار داشت: با بررسی و رسیدگی به 15 پرونده در جلسه داوری ، 6 مورد منجر به فسخ قطعی ، 6 مورد منجر به اخذ تعهد اجرای طرح در زمان بندی مشخص، 2 مورد منجر به رأی خاص و یک مورد نيز منجر به فسخ مشروط شدند.

وی تصریح کرد: هدف از برگزاری جلسات داوری ، بررسی مسائل و مشکلات و فراهم سازی بستر یرای ورود سرمایه گذاران جدید در شهرکها و نواحی صنعتی استان است.

مازندران 38 شهرک و ناحیه صنعتی دارد.

کد مطلب 2202096

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