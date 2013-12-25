شش واحد تولیدی راکد صنعتی در مازندرن فسخ قرارداد شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عمرانی راد صبح چهارشنبه در حاشیه جلسه حل اختلاف و داوری شرکت شهرکهای صنعتی استان افزود: در این جلسه پرونده 15 قرارداد راکد و بدهکار که در گذشته با دریافت زمین با توجه به اخطارها و تماسهای مکرر شرکت، نسبت به اجرای طرح هیچگونه اقدامي نکرده اند، در دستور کار قرار گرفت.



عمرانی راد اظهار داشت: با بررسی و رسیدگی به 15 پرونده در جلسه داوری ، 6 مورد منجر به فسخ قطعی ، 6 مورد منجر به اخذ تعهد اجرای طرح در زمان بندی مشخص، 2 مورد منجر به رأی خاص و یک مورد نيز منجر به فسخ مشروط شدند.



وی تصریح کرد: هدف از برگزاری جلسات داوری ، بررسی مسائل و مشکلات و فراهم سازی بستر یرای ورود سرمایه گذاران جدید در شهرکها و نواحی صنعتی استان است.

مازندران 38 شهرک و ناحیه صنعتی دارد.