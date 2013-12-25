  1. حوزه و دانشگاه
۴ دی ۱۳۹۲، ۱۱:۲۹

جدول امتحانات نهایی نیمسال اول 34 دانشگاه/ امروز آخرین روز درسی برخی دانشگاهها

جدول امتحانات نهایی نیمسال اول 34 دانشگاه/ امروز آخرین روز درسی برخی دانشگاهها

براساس تقویم آموزشی دانشگاه‌های سراسری، زمان پایان کلاسها و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 93-92 در 34 دانشگاه سراسری اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه‌ها به پایان نیمسال اول سال تحصیلی 93-92 و  امتحانات نهایی نزدیک می شوند. برخی از دانشگاه ها امروز آخرین روز کلاس درسی خود را در نیم سال اول سال تحصیلی 93-92 برگزار کردند.

براساس تقویم آموزشی دانشگاه‌های سراسری، آغاز امتحانات در پایان نیم سال اول سال تحصیلی 93-92 در 34 دانشگاه سراسری به شرح زیر است :

زمان آغاز امتحانات نهایی 34 دانشگاه سراسری در نیم سال اول سال تحصیلی 93-92

شماره

 

 نام دانشگاه پایان کلاس آغاز امتحانات پایان امتحانات
1 تهران 11دی 14دی 26 دی
2 صنعتی شریف 4دی 9دی 28 دی
3 علامه طباطبایی 4دی 7دی 21دی
4 صنعتی امیرکبیر 28آذر 3دی 17دی
5 تربیت مدرس 11دی 14دی 2بهمن
6 علم و صنعت 4دی 7دی 25دی
7 بوعلی سینا 11دی 14دی 26دی
8 بیرجند 12دی 14دی 26دی
9 خلیج فارس 12دی 14دی 27دی
10 زنجان 11دی 14دی 30دی
11 رازی کرمانشاه 9دی 11دی 26دی
12 دانشگاه شاهد

5دی پایان کلاس وزارت علوم

9دی پایان کلاس وزارت بهداشت

 14دی تا 30 دی وزارت علوم
14 تا 30 دی وزارت بهداشت
13 خواجه نصیر 13دی 14دی 30دی
14 بین‌المللی امام خمینی(ره) 5دی 7دی 21 دی
15 امام صادق (ع) 11دی 21 دی 30دی
16 کردستان 4دی 7دی 23دی
17 کاشان 12دی 14دی 30دی
18 یاسوج 11دی 14دی 28دی
19 باهنرکرمان 12دی 10دی 26دی
20 شیراز 11دی 14دی 30دی
21 صنعتی شیراز 11دی 14دی 30دی
22 سیستان و بلوچستان 13دی 14دی 27دی
23 خوارزمی 11دی 16دی 30دی
24 شهید چمران اهواز 11دی 14دی 28دی
25 ایلام 4دی 12دی 19دی
26 اراک 5دی 7دی 22دی
27 قم 4دی 7دی 23دی
28 گیلان 4دی 7دی 25دی
29 مازندران 9دی 14دی 25دی
30 شهرکرد 4دی 5دی 23دی
31 محقق اردبیلی 5دی 7دی 25دی
32 ارومیه 5دی 7دی 25دی
33 الزهرا(س) 4دی 5دی 21دی
34 صنعتی اصفهان   4دی 21دی

دانشگاه های صنعتی شریف، علامه طباطبایی، کردستان، ایلام، قم، شهرکرد، گیلان و الزهرا (س) امروز چهارشنبه 4 دی آخرین روز درسی خود را در نیم سال اول سال تحصیلی 93-92 برگزار کردند.

اکثر دانشگاه ها امتحانات نهایی خود را از 7 دی ماه آغاز خواهند کرد اما هستند دانشگاه هایی مانند صنعتی اصفهان که از امروز چهارشنبه 4 دی امتحانات خود را آغاز می کنند و یا دانشگاه صنعتی امیرکبیر که از روز گذشته امتحانات خود را آغاز کرده است.

براساس تقویم آموزشی دانشگاه ها در نیم سال اول سال تحصیلی 93-92 دانشگاه ها تا 30 دی ماه برای امتحانات برنامه ریزی کرده اند.

کد مطلب 2202101

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