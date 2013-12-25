جدول امتحانات نهایی نیمسال اول 34 دانشگاه/ امروز آخرین روز درسی برخی دانشگاهها

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه‌ها به پایان نیمسال اول سال تحصیلی 93-92 و امتحانات نهایی نزدیک می شوند. برخی از دانشگاه ها امروز آخرین روز کلاس درسی خود را در نیم سال اول سال تحصیلی 93-92 برگزار کردند.

براساس تقویم آموزشی دانشگاه‌های سراسری، آغاز امتحانات در پایان نیم سال اول سال تحصیلی 93-92 در 34 دانشگاه سراسری به شرح زیر است :

زمان آغاز امتحانات نهایی 34 دانشگاه سراسری در نیم سال اول سال تحصیلی 93-92

شماره نام دانشگاه پایان کلاس آغاز امتحانات پایان امتحانات 1 تهران 11دی 14دی 26 دی 2 صنعتی شریف 4دی 9دی 28 دی 3 علامه طباطبایی 4دی 7دی 21دی 4 صنعتی امیرکبیر 28آذر 3دی 17دی 5 تربیت مدرس 11دی 14دی 2بهمن 6 علم و صنعت 4دی 7دی 25دی 7 بوعلی سینا 11دی 14دی 26دی 8 بیرجند 12دی 14دی 26دی 9 خلیج فارس 12دی 14دی 27دی 10 زنجان 11دی 14دی 30دی 11 رازی کرمانشاه 9دی 11دی 26دی 12 دانشگاه شاهد 5دی پایان کلاس وزارت علوم 9دی پایان کلاس وزارت بهداشت 14دی تا 30 دی وزارت علوم 14 تا 30 دی وزارت بهداشت 13 خواجه نصیر 13دی 14دی 30دی 14 بین‌المللی امام خمینی(ره) 5دی 7دی 21 دی 15 امام صادق (ع) 11دی 21 دی 30دی 16 کردستان 4دی 7دی 23دی 17 کاشان 12دی 14دی 30دی 18 یاسوج 11دی 14دی 28دی 19 باهنرکرمان 12دی 10دی 26دی 20 شیراز 11دی 14دی 30دی 21 صنعتی شیراز 11دی 14دی 30دی 22 سیستان و بلوچستان 13دی 14دی 27دی 23 خوارزمی 11دی 16دی 30دی 24 شهید چمران اهواز 11دی 14دی 28دی 25 ایلام 4دی 12دی 19دی 26 اراک 5دی 7دی 22دی 27 قم 4دی 7دی 23دی 28 گیلان 4دی 7دی 25دی 29 مازندران 9دی 14دی 25دی 30 شهرکرد 4دی 5دی 23دی 31 محقق اردبیلی 5دی 7دی 25دی 32 ارومیه 5دی 7دی 25دی 33 الزهرا(س) 4دی 5دی 21دی 34 صنعتی اصفهان 4دی 21دی

دانشگاه های صنعتی شریف، علامه طباطبایی، کردستان، ایلام، قم، شهرکرد، گیلان و الزهرا (س) امروز چهارشنبه 4 دی آخرین روز درسی خود را در نیم سال اول سال تحصیلی 93-92 برگزار کردند.

اکثر دانشگاه ها امتحانات نهایی خود را از 7 دی ماه آغاز خواهند کرد اما هستند دانشگاه هایی مانند صنعتی اصفهان که از امروز چهارشنبه 4 دی امتحانات خود را آغاز می کنند و یا دانشگاه صنعتی امیرکبیر که از روز گذشته امتحانات خود را آغاز کرده است.

براساس تقویم آموزشی دانشگاه ها در نیم سال اول سال تحصیلی 93-92 دانشگاه ها تا 30 دی ماه برای امتحانات برنامه ریزی کرده اند.