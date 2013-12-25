جدول امتحانات نهایی نیمسال اول 34 دانشگاه/ امروز آخرین روز درسی برخی دانشگاهها

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاهها به پایان نیمسال اول سال تحصیلی 93-92 و امتحانات نهایی نزدیک می شوند. برخی از دانشگاه ها امروز آخرین روز کلاس درسی خود را در نیم سال اول سال تحصیلی 93-92 برگزار کردند.
براساس تقویم آموزشی دانشگاههای سراسری، آغاز امتحانات در پایان نیم سال اول سال تحصیلی 93-92 در 34 دانشگاه سراسری به شرح زیر است :
زمان آغاز امتحانات نهایی 34 دانشگاه سراسری در نیم سال اول سال تحصیلی 93-92
|
شماره
|نام دانشگاه
|پایان کلاس
|آغاز امتحانات
|پایان امتحانات
|1
|تهران
|11دی
|14دی
|26 دی
|2
|صنعتی شریف
|4دی
|9دی
|28 دی
|3
|علامه طباطبایی
|4دی
|7دی
|21دی
|4
|صنعتی امیرکبیر
|28آذر
|3دی
|17دی
|5
|تربیت مدرس
|11دی
|14دی
|2بهمن
|6
|علم و صنعت
|4دی
|7دی
|25دی
|7
|بوعلی سینا
|11دی
|14دی
|26دی
|8
|بیرجند
|12دی
|14دی
|26دی
|9
|خلیج فارس
|12دی
|14دی
|27دی
|10
|زنجان
|11دی
|14دی
|30دی
|11
|رازی کرمانشاه
|9دی
|11دی
|26دی
|12
|دانشگاه شاهد
|
5دی پایان کلاس وزارت علوم
9دی پایان کلاس وزارت بهداشت
|14دی تا 30 دی وزارت علوم
|14 تا 30 دی وزارت بهداشت
|13
|خواجه نصیر
|13دی
|14دی
|30دی
|14
|بینالمللی امام خمینی(ره)
|5دی
|7دی
|21 دی
|15
|امام صادق (ع)
|11دی
|21 دی
|30دی
|16
|کردستان
|4دی
|7دی
|23دی
|17
|کاشان
|12دی
|14دی
|30دی
|18
|یاسوج
|11دی
|14دی
|28دی
|19
|باهنرکرمان
|12دی
|10دی
|26دی
|20
|شیراز
|11دی
|14دی
|30دی
|21
|صنعتی شیراز
|11دی
|14دی
|30دی
|22
|سیستان و بلوچستان
|13دی
|14دی
|27دی
|23
|خوارزمی
|11دی
|16دی
|30دی
|24
|شهید چمران اهواز
|11دی
|14دی
|28دی
|25
|ایلام
|4دی
|12دی
|19دی
|26
|اراک
|5دی
|7دی
|22دی
|27
|قم
|4دی
|7دی
|23دی
|28
|گیلان
|4دی
|7دی
|25دی
|29
|مازندران
|9دی
|14دی
|25دی
|30
|شهرکرد
|4دی
|5دی
|23دی
|31
|محقق اردبیلی
|5دی
|7دی
|25دی
|32
|ارومیه
|5دی
|7دی
|25دی
|33
|الزهرا(س)
|4دی
|5دی
|21دی
|34
|صنعتی اصفهان
|4دی
|21دی
دانشگاه های صنعتی شریف، علامه طباطبایی، کردستان، ایلام، قم، شهرکرد، گیلان و الزهرا (س) امروز چهارشنبه 4 دی آخرین روز درسی خود را در نیم سال اول سال تحصیلی 93-92 برگزار کردند.
اکثر دانشگاه ها امتحانات نهایی خود را از 7 دی ماه آغاز خواهند کرد اما هستند دانشگاه هایی مانند صنعتی اصفهان که از امروز چهارشنبه 4 دی امتحانات خود را آغاز می کنند و یا دانشگاه صنعتی امیرکبیر که از روز گذشته امتحانات خود را آغاز کرده است.
براساس تقویم آموزشی دانشگاه ها در نیم سال اول سال تحصیلی 93-92 دانشگاه ها تا 30 دی ماه برای امتحانات برنامه ریزی کرده اند.
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