احداث صحن غربی آستان مقدس جعفربن موسی الکاظم (ع) پیشوا/ 80 درصد مغازه ها تملک و خریداری شدند

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل حسین آبادی صبح چهارشنبه در نشست خبری در جمع خبرنگاران در تشریح معنای وقف اظهار داشت: وقف به معنای ایستادن است. از نظر فقهی حبس کردن عین مال و آزاد کردن منافع آن در راه خدا است.

وی سابقه وقف را بسیار طولانی دانست و افزود: در باب اهمیت وقف صحبت بسیار شده است و در راستای ترویج این فرهنگ هفته پایانی ماه صفر هر ساله بنام هفته وقف نامگذاری شده است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان پیشوا با تاکید برفرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه گام برداشتن در راه ترویج فرهنگ وقف نوعی جهاد است از همه اهالی شهرستان پیشوا خواست که هریک به نوعی و به هراندازه که در توان دارند به همگه گیر شدن سنت حسنه وقف کمک کنند.

حسین آبادی بزرگترین موقوفه شهرستان پیشوا را موقوفه شیخ جنید معرفی و اعلام کرد: این موقوفه یک شخصیت حقوقی مستقل است و تولیت آن با بزرگترین اولاد ذکور وی می باشد، وقف این موقوفه سبب آن شده که نام ویاد مرحوم شیخ جنید با گذشت حدود 600 سال هنوز زنده بماند و برکات و حسناتی نثار روح ایشان شود.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه پیشوا تعداد بقاع متبرک شهرستان را که همگی بنا بر گفته وی مامن عاشقان هستند را هفت بقعه و نه امامزاده اعلام کرد و گفت: امامزاده جعفربن موسی الکاظم (ع) و ابراهیم(ع) پیشوا، اسحاق(ع) و موسی (ع) محله کهنک، خلیل (ع) و ابراهیم (ع) طارند، یوسف رضا (ع) روستای یوسف رضا، عبدالله (ع) جلیل آباد و دوتن روستای زواره بید امامزادگان و بقاع متبرک پیشوا هستند.

حسین آبادی اضافه کرد: امامزاده جعفر (ع) بعنوان برادر حضرت امام رضا (ع) و احمدبن موسی (ع) و معصومه (س) و فرزند بلافصل حضرت امام موسی کاظم (ع) جزء امامزاده های شاخص کشور است که در دو فاز پیرامون این امامزاده فعالیت صورت می پذیرد که انجام امورات فرهنگی و عمرانی اهم فعالیت های در شرف اقدام و در حال برنامه ریزی است. برگزاری مراسمات تحویل سال نو و طرح آرامش بهاری، شهادت حضرت امامزاده جعفر (ع)، پخش مستندات تلویزیونی، سالگرد ارتحال امام (ره)، قیام 15 خرداد، نکوداشت جعفربن موسی(ع) در دهه کرامت، سوگواره یاس نبوی، برپایی خیمه معرفت با حضور مبلغین اعزامی از قم، نمایشگاه کتاب، جشن شکوفه های قرآنی، جشن تکلیف، تشییع نمادین حضرت زهرا(س)، محافل قرآنی و لیالی قدر، مراسم روز بنی اسد و راه اندازی دو وبلاگ با نام های کبوتران حرم و خدام افتخاری شمه ای از فعالیتهای فرهنگی آستان مقدس حضرت جعفربن موسی الکاظم (ع) شهرستان پیشواست.

وی در توضیح فعالیت های عمرانی و جامع امامزاده جعفر (ع) پیشوا اعلام کرد: 16 هزار و 500 مترمربع زیربنای پروژه این آستان مقدس است که از سال 72 فعالیت های خود را به صورت پراکنده آغاز کرده و جالب اینجاست که حتی یک ریال اعتبار دولتی نیز نداشته است.

این مسئول بهسازی اطراف ضریح و راق های پیرامون حرم و همچنین آجر سفالی های داخل رواق را از دیگر اقدامات در آینده اعلام کرد و افزود: کاشی های گنبد امامزاده جعفر (ع) که یک اثر ملی است در حال تخریب است و میراث فرهنگی بابت این فعالیت در سال 83 از محل اعتبارات ریاست جمهوری وقت حدود 800 میلیون ریال هزینه مرمت کرده که با گذر زمان این گنبد مجدد نیازمند مرمت و بازسازی است.

حسین آبادی احداث بازارچه سنتی مختص آستان را از دیگر فعالیت های عمرانی نام برد که بخشی از آن انجام شده و مابقی آن نیز در حال انجام است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان پیشوا بیان کرد: با توجه به اینکه در پیشوا سالن اجتماعات مناسب وجود ندارد، تنها سالن این شهر سالن هلال احمر است که با توجه به زمان احداث آن بخشی از آن دچار فرسودگی شده، فضایی با نام تالار قرآن و اجتماعات در دست احداث است.

حسین آبادی آخرین فاز فعالیت های عمرانی آستان مقدس جعفربن موسی الکاظم (ع) پیشوا را احداث صحن غربی به قرینه و موازات صحن شرقی فعلی معرفی کرد و یادآور شد: صحن غربی از پشت حرم فعلی تا چهارسوق بازار امتداد خواهد یافت که جهت انجام این عملیات عمرانی حدود 80 درصد مغازه های داخل طرح تملک و خریداری شده اند و این صحن همچون صحن غربی و به قرینه آن در آینده ای نزدیک احداث و در خدمت زائران و مجاوران قرار می گیرد.

وی به احداث 14 باب مدرسه در اراضی موقوفه شیخ جنید اشاره کرد و اظهار داشت: 10 هزار مترمربع زمین به جمعیت هلال احمر، شش هزار مترمربع به اداره مخابرات، چهارهزارمتر مربع به اداره گاز، 35 هزار مترمربع به دانشگاه پردیس زینبیه (فرهنگیان)، 17 هزار مترمربع به شیخ جعفر مهاجری بابت احداث مرکز بهداشتی، پنج هزار مترمربع به حوزه علمیه فاطمیه، سه هزار و 500 مترمربع به نیروی انتظامی و اراضی ای افزون بر 20هزارمترمربع به دیگر دستگاه های اجرایی شهرستان به منظور احداث ادارات تحت مدیریت خود از سوی دفتر موقوفات اختصاص داده شده است.