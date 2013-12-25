به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز اعلام کرد: در مجموعه قوانین موجود کشور احکام و تکالیفی درباره تهیه و تصویب بودجه وضع شده‌اند که از مهمترین این احکام می‌توان به احکام و تکالیفی درباره زمان تقدیم لایحه، ارائه گزارش عملکرد مواد قانون برنامه پنجم، درآمدها و هزینه‌ها، طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، هدفمند کردن یارانه‌ها، حذف ردیف‌های بودجه‌ای با ساختار حقوقی نامشخص و ردیف‌های متفرقه اشاره کرد.

رعایت اصول بودجه‌ریزی نیز منجر به تهیه بودجه‌ای واجد اصول و استانداردهای علمی شده و در نهایت شفافیت و پاسخگویی را به همراه خواهد داشت.

عملکرد بودجه دولت در سال گذشته و سال جاری و همچنین تحریم‌های بین‌المللی، محدودیت‌هایی را در تهیه دقیق و مطلوب بودجه تحمیل می‌کند و ضروری است با توجه به محدودیت منابع و عملکرد پایین اعتبارات طرح‌های عمرانی، دولت نهایت تلاش خود را در جهت کنترل هزینه‌های جاری، اولویت‌بندی طرح‌های عمرانی و افزایش اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به کار گیرد.

بودجه‌نویسی دارای قواعد و اصول مشخصی است که رعایت آنها در کنار اصول و قوانین مالی و محاسباتی می‌تواند منجر به تهیه و تصویب بودجه‌ای شود که از آن بتوان انتظار تحقق مأموریت‌ها و اهداف دولت را داشت. ضمن آنکه نگاهی به عملکرد گذشته بودجه و لحاظ الزامات و شرایط آن می‌تواند پیش‌بینی ارقامی با دقت بالاتر را به همراه داشته باشد.

این گزارش با هدف تهیه بودجه‌ای مبتنی بر اصول علمی، قوانین و مقررات جاری کشور و لحاظ واقعیات اقتصادی نگاشته شده و انتظار می‌رود توصیه‌های آن در مرحله تصویب بودجه نیز مد نظر قرار گیرند.