اختصاص 4 درصد از تولید علم نانو دنیا به ایران/ واگذاری نظام مالکیت فکری به قوه مجریه

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر منصور کبگانیان در مورد دستور و مصوبات این جلسه گفت: در چهل و یکمین جلسه ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور با حضور اکثریت اعضا امروز برگزار شد و ابتدا گزارشی از جانب ستاد فناوری نانو به عنوان یکی از ستادهای فعال و موفق علمی کشور ارائه شد و در این گزارش جایگاه کشورمان در میان کشورهای جهان تبیین شد.

قائم مقام ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور ادامه داد: طبق این گزارش کشورمان در رتبه هشتم فناوری نانو در جهان از لحاظ تولید فرآورده است و چهار درصد از روند تولید علم نانو در جهان به کشورمان اختصاص دارد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: به علت هزینه‌بر بودن روند ثبت بین‌المللی اختراعات با توجه به نوسانات نرخ ارز، ثبت بین‌المللی به اختراعات بین‌المللی، این مشکل مورد بررسی قرار گرفت و اعضای پیشنهادهایی را ارائه دادند و مقرر شد بخشی از این گزارش تکمیل و در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد ارزیابی قرار گیرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر ادامه داد: در بخش دیگر جلسه، گزارش روند تصویب نظام، ثبت مالکیت فکری و صنعتی ارائه شد. دوران 4 ساله آزمایشی قانون قبلی در زمینه ثبت مالکیت معنوی رو به اتمام است و نگرانی‌هایی از این جهت ابراز شد.

وی افزود: طبق حکم نقشه جامع علمی کشور، نظام مزبور باید به قوه مجریه منتقل شود که این موضوع مورد موافقت قوه محترم قضائیه نیز واقع شد. این موضوع قبلاً در ستاد راهبری نیز مورد بررسی قرار گرفت و با همکاری مجلس شورای اسلامی در حال پیشرفت است.

کبگانیان افزود: اعضای ستاد راهبری با توجه به روند بررسی در کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی معتقد بودند روح اصلی قانون باید رشد آمار مثبت مالکیت فکری و صنعتی و رفع آسیب‌ها باشد و به همین دلیل انگیزه اصلی برای این کار در نهادهای علمی و صنعتی قرار دارد.

قائم مقام ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور گفت: ضمن حفظ جایگاه قوه قضاییه در مورد رسیدگی قضایی به موضوع، مقرر شد تا نقش نهادهای علمی و صنعتی نیز در این روند لحاظ شود.