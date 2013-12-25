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۴ دی ۱۳۹۲، ۱۱:۲۸

حجت الاسلام توکلی:

حفظ اموال عمومی و بیت‌المال نیازمند اراده جمعی است

حفظ اموال عمومی و بیت‌المال نیازمند اراده جمعی است

کرمان - خبرگزاری مهر:رئیس کل دادگستری استان کرمان و رئیس شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان گفت: حفظ و حراست از بیت‌المال نیازمند عزم و اراده جمعی است و مسئولان باید در سایه هماهنگی به این مهم رسیدگی کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی توکلی با بیان این مطلب گفت: بیت‌المال و اموال عمومی امروز مظلوم واقع شده اند که با وجود ساز وکارهای قانونی باز هم حمایت و حفظ آن به سختی صورت می گیرد.

وی بیان داشت: امروز در بسیاری از افراد عزم و اراده جدی در راستای صیانت از بیت المال وجود ندارد و هر فرد به همان اندازه که نسبت به اموال شخصی خود اهمیت می‌دهد اگر به امور بیت المال اهتمام داشت شاهد این وضع نبودیم.

رئیس کل دادگستری استان کرمان، عدم کارائی و ضعف دوایر حقوقی ادارات را عامل تعدی به بیت المال ذکر کرد و اظهار داشت: اگر همه ادارات، دوایر حقوقی قوی و پای کاری داشتند امروز شاهد این وضعیت نسبت به بیت المال نبودیم.
این مسئول قضایی تصریح کرد: در جایی که قانون مجوز برخورد با متعدیان را به دستگاه ها داده است ،  دیگر نباید معطل مجوز قضایی بود و مدیران خود باید راسا اقدام کنند.

حجت الاسلام توکلی حضور جدی مدیران در برخورد با متجاوزان به بیت المال را خواستار شد و ابراز داشت: تغییرات سیاسی کشور تاثیری بر کار شورای حفظ حقوق بیت المال ندارد و همه باید با جدیت موضوع برخورد با تجاوز و تعدی به اموال عمومی و بیت المال را در دستور کار داشته باشند.
 

کد مطلب 2202127

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