کاهش آمار ولادت در آذربایجان شرقی نگران کننده است/ دولت تدبیر و امید وارث مشکلات مدیران پیشین

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل جبارزاده صبح چهارشنبه در جمع کارکنان ثبت احوال آذربایجان شرقی در نود و پنجمین سالگرد ثبت احوال کشور با قدردانی از اقدامات آنها گفت: تمام فعالیت های استانی بر اساس آمار جمعیت برنامه ریزی می شود و بدون در دست داشتن این آمار نمی توان نسبت به برنامه ریزی درست اقدام کرد.

وی با اشاره به افزایش نگران کننده آمار طلاق در استان گفت: افزایش آمار طلاق در استان مایوس کننده است و باید علت های آن بررسی شود.

استاندار آذربایجان شرقی در ادامه همچنین به کاهش آمار ولادت و تبدیل شدن استان به جامعه ای مسن اظهار داشت: با کاهش آمار ولادت در استان نیروی کار در آینده به شدت کاهش می یابد و برای تامین نیروی کار مجبور به استفاده از نیروهای جوان کشورهای بیگانه خواهیم شد.

جبارزاده ادامه داد: اداره کل ثبت احوال در کنار دادن آمار طلاق و کاهش ولادت باید علل آن را نیز تحلیل کند و به عنوان هشدار به دستگاه های مربوطه اعلام کند تا متوجه اتفاقات ناگوار در آینده نشویم.

وی دولت تدبیر و امید را وارث مشکلات مدیران دوره های گذشته دانست و افزود: دولت تدبیر و امید وارث مشکلات مدیران دوره های گذشته است و این دولت برای احیای امید در مردم به روی صحنه آمده است.

جبارزاده افزود: دولت تدبیر و امید با تدابیر مدیریتی خود با هدف رفع مشکلات و ایجاد زمینه های امید در کارکنان سازمان ها و ادارات استان فعالیت می کند.

جبارزاده با اشاره به اعمال نشدن قانون جذب 20 درصدی نیروی انسانی وزارت کشور در اداره کل ثبت احوال استان گفت: پیگیرتحقق جذب 20 درصدی نیروی انسانی در ثبت احوال از قوه قضاییه خواهیم بود چرا که این قانون در سایر دستگاه ها اجرایی شده است.