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۴ دی ۱۳۹۲، ۱۱:۱۴

سردار ملکی:

مسئولان برای تکمیل پارک موزه دفاع مقدس مازندران همکاری کنند

مسئولان برای تکمیل پارک موزه دفاع مقدس مازندران همکاری کنند

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل بنیاد حفظ و نشر ارزشهای دفاع مقدس خواستار همراهی مردم و مسئولان برای تکمیل پارک موزه دفاع مقدس شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالله ملکی صبح چهارشنبه در بازدید از پارک موزه افزود: در پارک موزه دفاع مقدس مازندران گوشه هایی از تاریخ پر افتخار و حماسه  مردم استان مازندران در دوران دفاع مقدس و مفاهیم ارزشی چون جهاد و ایثار و شهادت جهت آشنایی نسل آینده با تاریخ پر افتخار مردم این استان جانمایی خواهد شد.

وی با اشاره به ساخت پارک موزه دفاع مقدس مازندران خواستار همدلی و همراهی همه مردم و مسئولین مازندران برای تکمیل این پروژه عظیم ملی شد.

سردار ملکی گفت: رشادت ها، ایثار فرماندهان، رزمندگان و خیل شهدای این مرز و بوم به ویژه ایثارگران خداجو اعم از ارتش، سپاه، بسیج، جهاد و نیروهای مردمی که در طول هشت سال دفاع مقدس کارنامه درخشانی از خود به جای گذاشتند برای همیشه در تاریخ جاودان می ماند.

 

کد مطلب 2202131

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